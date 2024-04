One Tech Holding : les indicateurs d'activité relatifs au premier trimestre 2024

Imprimer

Le groupe One Tech publie ses indicateurs relatifs au premier trimestre 2024.

*La performance annuelle de l’année 2023 correspond à des valeurs auditées alors que les valeurs au 31 Mars 2024 sont provisoires.

Faits les plus marquants :

Évolution du chiffre d’affaires

L’activité du groupe a enregistré un léger recul sur le premier trimestre de l’année 2024, et ce suite à une baisse de la demande sur les marchés de l’exportation qui a touché aussi bien le secteur du bâtiment que celui de l’automobile. La principale raison de cette baisse de la demande étant la hausse des taux d’intérêts qui sévie depuis un moment sur les marchés Internationaux. Cette baisse est également due à un effort de rationalisation du mix-produits dans l’objectif de l’amélioration des marges opérationnelles du groupe.

Le chiffre d’affaires du groupe One Tech a, par conséquent, régressé de 10% sur la période par rapport à son niveau de l’année dernière enregistrant ainsi des revenus consolidés de 270 millions TND. Cette performance a été cependant parfaitement anticipée et en ligne avec le budget de 2024.

Les exportations du groupe One Tech ont baissé de 14,5 % sur le premier trimestre pour atteindre une enveloppe de 224 millions de dinars, représentant ainsi 83 % du total des revenus. Etant donné les meilleures perspectives prévues pour le second trimestre, la production sur la période n’a baissé quant à elle que de 8%.

Le chiffre d’affaires du pôle câbles s’est élevé sur la période à 121 Millions de dinars, en baisse de -15,7 % en glissement annuel. Les exportations de ce pôle ont correspondu à 70% des revenus. Le marché local ayant fortement progressé de 30%. Aussi, l’intégration d’une part plus importante de l’aluminium au niveau du mix-produits a négativement impacté le niveau en valeur des revenus.

Le chiffre d’affaires du pôle mécatronique s’est élevé sur le premier trimestre de l’année 2024 à 137 Millions de dinars, en baisse de -5,2 % par rapport à l’année dernière. Nous observons une meilleure résilience du secteur de l’automobile comparée à celui des bâtiments.

En revanche les marges opérationnelles du premier trimestre ainsi que les prévisions du budget de l’année 2024 sont en amélioration par rapport aux performances de 2023.

Investissements et financement :

Le Groupe One Tech continue à engager des investissements orientés vers l’amélioration de la qualité et de la productivité ainsi que dans le développement durable, et qui ont atteint sur le premier quart de l’année 2024 une enveloppe de 7,4 millions de dinars, progressant ainsi de 56% par rapport à leur niveau de la même période de l’année dernière.

L’endettement global du groupe sur le premier trimestre 2024, a baissé par rapport à son niveau de fin d’année 2023 à 142,7 millions de dinars, soit -4,3 %, aussi bien au niveau de sa composante courte que longue.

Perspectives :

Les perspectives de l’année 2024 sont prometteuses et s’inscrivent en première estimation dans la lignée des améliorations de l’année 2023. Bien que les revenues se consolideraient au même niveau que ceux de l’année dernière, les différents niveaux des marges opérationnelles seront encore une fois en nette amélioration.

Enfin, le groupe est en phase de mise en place d’un plan de transformation opérationnelle, qui concernera essentiellement le pôle mécatronique, et ce afin de permettre de tirer profit des diverses synergies, d’une part, et de bénéficier de plusieurs leviers d’amélioration sur l’ensemble des entités de ce pôle afin de développer des modules complets à plus haute valeur ajoutée tout en diversifiant l’activité.