Abdelkader Nasri : pas de prélèvements inexpliqués au niveau des pensions de retraite

Le secrétaire général de la Fédération générale des retraités, Abdelkader Nasri a indiqué que certains groupes et individus se faisant passer pour des représentants des retraités étaient à l’origine de la polémique autour de prélèvements opérés au niveau des pensions de retraite.

S’exprimant le 23 avril 2024 durant « Sbeh El Ward » de Hatem Ben Amara sur Jawhara Fm, Abdelkader Nasri a affirmé que les prélèvements étaient opérés de façon transparente. Il a expliqué qu’il y avait quatre prélèvements. Le premier a la forme d’un impôt personnel. Il s’agit d’une somme variant en fonction de la valeur de la pension de retraite. Le deuxième, égal à 4%, est un prélèvement d’assurance-maladie. Le troisième, d’une valeur de 0,5%, s’inscrit dans le cadre du capital décès. Le quatrième est indiqué sous la rubrique autres retenues.

« C’est à ce niveau que réside le problème… Ces autres retenues ! Elles peuvent atteindre 3% et 4%... Il s’agit de contributions prélevées sur les augmentations de la pension de retraite… Elle a été suspendue depuis 2022… Le président de la République l’avait suspendue… Elle n’a pas été réintroduite… On en parle afin d’exploiter les autres… De notre côté, nous appelons le gouvernement à augmenter le SMIG afin de garantir une révision de la pension de retraite pour les personnes affiliées à la CNSS… Nous devons mettre fin aux pensions de 200 et 300 dinars… Il faut une pension égale au minimum au SMIG », a-t-il dit.

Abdelkader Nasri a affirmé que des accords et des conventions portant augmentation des salaires ont été signés dans le passé, mais n’ont pas été appliqués pour les retraités.

S.G