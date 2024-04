Orange Digital Center et Coursera s'associent pour offrir des formations certifiantes gratuites sur les nouveaux métiers du numérique

Orange Digital Center lance un programme gratuitde formations certifiantes de haut niveau en partenariat avec Coursera, la référence mondiale de l’apprentissage en ligne.

Ce partenariat vise à offrir aux jeunes en Afrique et au Moyen-Orient l'opportunité d'acquérir gratuitement et à leur propre rythme des compétences essentielles dans les métiers du numérique.

Le réseau Orange Digital Center (ODC), levier de l’inclusion numérique pour les jeunes et les entrepreneurs présents en Afrique et au Moyen-Orient avec 16 centres lance cette initiative afin d’offrir aux jeunes de la région des compétences clés dans des domaines essentiels tels que l'Intelligence Artificielle, la Cybersécurité, le Marketing Digital et l'Entrepreneuriat. Ces programmes sont conçus pour répondre aux besoins du marché du travail en constante évolution, offrant aux jeunes talents les connaissances et les compétences nécessaires pour intégrer le marché de l’emploi, faire évoluer leur carrière professionnelle ou les encourager à entreprendre dans le numérique.

Les Orange Digital Centers sont des structures physiques, conçus pour être des hubs d'innovation et d'apprentissage, gratuits et ouverts à tous, fournissant un environnement dynamique où les jeunes peuvent développer leurs compétences, explorer de nouvelles technologies et stimuler leur créativité.

Dotés des équipements technologiques les plus récents, ils accompagnent les jeunes sur toute la chaine de valeur de l’innovation technologique et de l’entrepreneuriat. C’est un écosystème d'innovation fournissant des programmes gratuits d'apprentissage au sein des espaces qui le composent : une Ecole du Code, un FabLab Solidaire, un accélérateur de start-up ‘Orange Fab’, et Orange Ventures Middle East and Africa, le fonds d'investissement du Groupe Orange qui investit dans les startups les plus prometteuses.

Asma Ennaifer, Directrice Executive RSE, Orange Digital Centers et Communication, Orange Afrique et Moyen-Orient, commente : « Chez Orange, nous croyons fermement que l'inclusion numérique est la clé pour créer un avenir plus juste et prospère pour tous. En partenariat avec Coursera et à travers les Orange Digital Centers, nous ouvrons les portes de l'apprentissage certifiant à tous nos bénéficiaires, en offrant ainsi des opportunités d'éducation et de développement professionnel à ceux qui en ont le plus besoin.»

Vous découvrirez sur le site web https://www.orangedigitalcenters.com/country/tn/training/65e1ef7e425529003cdcce56 l’ensemble des formations proposées par Orange Digital Center sur la plateforme Coursera