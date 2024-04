Kaïs Saïed, affaire de complot… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 18 avril 2024 :

Kaïs Saïed : la liberté ne signifie pas l’anarchie et l’atteinte aux institutions de l’État

Le président de la République, Kaïs Saïed, a supervisé, jeudi 18 avril 2024, la cérémonie de célébration du 68e anniversaire des forces de sécurité intérieure, saluant leurs efforts dans la préservation de la sécurité dans le pays. « C’est un signe d’appartenance à la patrie. Cependant, nous ne pouvons rien attendre de ceux qui prétendent aimer la patrie alors qu’ils sont déjà démasqués, même s’ils tentent de manoeuvrer et de se cacher... La liberté ne signifie pas l’anarchie et l’atteinte aux institutions de l’État, encore moins la diffamation, les insultes et la propagation des rumeurs ... Ceux qui aspirent à un retour en arrière n’ont qu’à vivre dans leurs illusions. Les choses ont été tranchées depuis le 17-Décembre et cela a été confirmé le 25-Juillet. Le passé est révolu », a-t-il déclaré.

Affaire de complot - Habib Torkhani : aucune décision de libération n’a été prise

Le porte-parole de la cour d'appel de Tunis, Habib Torkhani a affirmé aujourd’hui, jeudi 18 avril 2024, qu’aucune décision de libération n’a été prise pour l’heure au sujet des accusés dans l’affaire de complot contre la sûreté de l'Etat. « Contrairement à ce qui circule sur les réseaux, aucun des accusés dans ladite affaire n’a été libéré », a-t-il affirmé au micro de Mosaïque Fm.

De son côté, le comité de défense des accusés a indiqué que les délais de détention prennaient fin ce soir 18 avril 2024 pour Khayam Turki et le 19 avril 2024 pour les autres détenus.

El Amra : Les forces de sécurité enlèvent les camps des migrants

L’activiste au sein de la société civile, Mahmoud Bekri a indiqué, jeudi 18 avril 2024, lors de son intervention avec Hatem Ben Amara sur les ondes de Jawhara Fm, que les forces de sécurité ont commencé à enlever les camps des migrants subsahariens installés dans les oliveraies d’El Amra au gouvernorat de Sfax. Mohmoud Bekri a souligné que plusieurs migrants ont fait part de leur disposition au rapatriement volontaire vers leurs pays d’origine, notant que les organisations de migration devraient intervenir pour faciliter leur rapatriement.

Le SNJT entame les procédures pour faire appel du jugement prononcé contre Mohamed Boughalleb

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), a publié, jeudi 18 avril 2024, un communiqué dénonçant le verdict prononcé à l’encontre du journaliste, Mohamed Boughalleb.

Le syndicat a estimé que cette condamnation est un coup porté au rôle de la presse et du droit des citoyens à une presse libre, pluraliste et professionnelle. Il a annoncé entamer les procédures pour faire appel du jugement prononcé contre Mohamed Boughalleb.

Kaïs Karoui : Kaïs Saïed ne fera pas campagne pour la présidentielle

Invité le 18 avril 2024 de Hatem Ben Amara sur Jawhara FM, le membre de la campagne explicative du président de la République, Kaïs Karoui a déclaré que Kaïs Saïed ne fera pas campagne. Il a, en outre, déclaré que le chef de l’État ne trouve pas toujours du répondant, au sein du gouvernement notamment, sur ses orientations.

« Le président de la République trace les politiques du pays à travers des décisions mais l’Assemblée des représentants du peuple doit les approuver et sur cela il n’a aucune garantie, c’est l’essence même de la démocratie. L’ARP, les deux chambres notamment, représentent l’opinion publique et si les électeurs approuvent les décisions du président, l’ARP doit, au moins à 90%, les approuver. Cela est au cœur de notre projet, un député n’est pas responsable devant son parti, mais devant ses électeurs » a-t-il ajouté.