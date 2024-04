La condamnation de Mohamed Boughalleb est un véritable scandale, explique Samia Abbou

L’avocate et ancienne députée, Samia Abbou est intervenue, jeudi 18 avril 2024, sur les ondes d’IFM avec Khouloud Mabrouk pour revenir sur l’affaire du journaliste Mohamed Boughalleb, estimant que sa condamnation était un scandale.

Samia Abbou a assuré que plusieurs violations des procédures avaient marqué le procès du journaliste, Mohamed Boughalleb, soulignant que cela constituait un scandale en soi.

Revenant sur le fond de l’affaire, Samia Abbou a indiqué que Mohamed Boughalleb avait été arrêté pour avoir porté atteinte à l’honneur de la plaignante, alors qu’à aucun moment Mohamed Boughalleb n’avait évoqué l’honneur de la dame et même les commentaires en rapport avec ses publications en témoignent. D’autre part, elle a précisé que Mohamed Boughalleb avait été jugé conformément aux dispositions de l’article 86 du Code des Télécommunications et de l’article 128 du Code pénal alors qu’il était un journaliste et qu’il devait être poursuivi selon les dispositions du décret 115 réglementant le métier.

Rappelons que Mohamed Boughalleb avait été condamné à six mois de prison avec exécution immédiate suite à une plainte déposée contre lui par une fonctionnaire au ministère des Affaires religieuses.





S.H