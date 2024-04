Kaïs Saïed, Giorgia Meloni, Mohamed Boughalleb… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 17 avril 2024.





Saïed à Meloni : nous refusons que la Tunisie soit un point de passage pour les migrants irréguliers

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi 17 avril 2024 au palais de Carthage, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, actuellement en visite à Tunis. La rencontre a été une occasion pour le président de la République de réaffirmer « la position ferme de la Tunisie qui rejette que notre pays soit une destination ou un point de passage pour les migrants irréguliers », indique un communiqué de Carthage daté du même jour. Dans ce contexte, le chef de l'État a appelé à adopter une approche collective de la question de la migration et la lutte contre les réseaux de trafic d'êtres et d'organes humains au sud et au nord de la Méditerranée,

Six mois de prison pour Mohamed Boughalleb

Le journaliste, Mohamed Boughalleb a été condamné, mercredi 17 avril 2024, en première instance à six mois de prison avec exécution immédiate. Pour rappel, Mohamed Boughalleb a été arrêté et conduit vers la caserne d'El Aouina le 22 mars 2024. Il a été auditionné par la cinquième brigade centrale de la Garde nationale. Le journaliste a été convoqué en tant que suspect.

Affaire de complot: le comité de défense annonce le boycott

Le comité de défense des détenus politiques dans le cadre de l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat a rendu public un communiqué, mercredi 17 avril 2024, annonçant qu’il boycottait l’audience de la chambre des mises en accusation fixée par le procureur général près la Cour d’appel au jeudi 18 avril 2024. Le comité de défense indique que le juge d’instruction avait renvoyé le dossier au parquet de la Cour d’appel, ce mercredi 17 avril 2024, assurant que le procureur général avait fixé une date pour l’audience de la chambre des mises en accusation au jeudi 18 avril 2024.

Safi Said présente les principaux points de son programme électoral

L’ancien député Safi Said a tenu ce mercredi 17 avril 2024 une conférence de presse afin d’annoncer, officiellement, sa candidature à l’élection présidentielle. Safi Said a débuté son allocution en « saluant la révolution palestinienne et le peuple palestinien, en rendant hommage aux martyrs de Gaza ». Lors de cette conférence de presse, Safi Said a présenté les principaux points de son programme électoral. Ce programme comprend, entre autres, un amendement de la constitution, l’installation de la cour constitutionnelle, le vote d’une nouvelle loi réglementant les partis politiques et les associations,

Tunisie : un excédent commercial alimentaire de plus d'un milliard de dinars fin mars 2024

La Tunisie réalise un excédent commercial alimentaire pour le mois de mars 2024. C’est ce qu’indiquent les chiffres publiés par l’Observatoire national de l'agriculture (Onagri). Le pays a amélioré sa balance commerciale alimentaire de près de onze fois, passant d’un déficit de 110,3 millions de dinars (MD) fin mars 2023 à un excèdent de 1.088,9 MD fin mars 2024, avec un taux de couverture en amélioration de 94,4 points passant à 159,3%.