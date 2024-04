Manel Kachoukh et Nizar Bahloul célèbrent leur mariage

« Le mariage, c’est la mort de l’espoir », affirme Woody Allen. Notre directeur Nizar Bahloul, pas totalement désespéré, a pourtant fini par se marier. Et c’est ce mercredi 17 avril 2024, au Borj Guellaty à la Marsa, qu’il a convolé en justes et secondes noces avec la charmante Manel Kachoukh dans une ambiance strictement familiale.

À propos du mariage, feu Sacha Guitry disait « la première fois c’est une erreur ; la seconde est une faute ». Malgré cette règle maintes fois éprouvée et autant de fois non respectée (par Guitry lui-même), les deux tourtereaux, forts de leur amour, armés par la passion, sont allés provoquer faute et destin pour le meilleur et pour le pire.

Toute l’équipe de Business News dit mabrouk aux heureux époux et leur souhaite beaucoup de bonheur.