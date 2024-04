Saïed à Meloni : nous refusons que la Tunisie soit un point de passage pour les migrants irréguliers

Imprimer

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi 17 avril 2024 au palais de Carthage, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, actuellement en visite à Tunis.

La rencontre a été une occasion pour le président de la République de réaffirmer « la position ferme de la Tunisie qui rejette que notre pays soit une destination ou un point de passage pour les migrants irréguliers », indique un communiqué de Carthage daté du même jour.

Dans ce contexte, le chef de l'État a appelé à adopter une approche collective de la question de la migration et la lutte contre les réseaux de trafic d'êtres et d'organes humains au sud et au nord de la Méditerranée, en rappelant au passage que la Tunisie, qui est attachée aux valeurs humaines, a fait de grands efforts pour prendre soin des migrants irréguliers, mais ne peut accepter des situations illégales sur son territoire.

Et de souligner que les migrants irréguliers sont victimes d'un système économique mondial dont la Tunisie n'est pas une des causes, mais plutôt une des victimes. De plus, ces flux vers notre pays indiquent clairement l'existence d’organisations qui chapeautent tout cela.

Cette rencontre a aussi constitué une occasion où le président Saïed a renouvelé la fierté de la Tunisie des relations historiques fortes qui la lient à l'Italie, en soulignant le souci de continuer à consolider la tradition de concertation, de coordination, de renforcement et de diversification des liens de coopération et de partenariat entre les deux pays amis, dans les cadres bilatéral et multilatéral, au service de l'intérêt commun des peuples tunisien et italien.

Le chef de l'État a également noté l'importante dynamique enregistrée dans les échanges de visites entre les deux pays à différents niveaux. Et de rappeler les opportunités importantes qui s'offrent à la Tunisie et à l'Italie pour diversifier les mécanismes de coopération, de partenariat et d'échange, non seulement dans les domaines traditionnels mais aussi dans des secteurs nouveaux et prometteurs.

I.N.