Harcèlement de mineurs sur les réseaux : Majdi Karbai annonce le dépôt d'une plainte en Italie

L’ancien député et activiste, Majdi Karbai est revenu sur l’affaire de harcèlement de mineurs sur les réseaux. Il a annoncé qu’il poursuivra l’auteur de ces crimes devant la justice italienne puisqu’il réside dans ce pays.

S’exprimant le 15 avril 2024 durant « Sbeh El Nes » de Jihen Miled sur Mosaïque Fm, Majdi Karbai a considéré que cette personne n’agissait pas de façon solitaire. Il a évoqué la possibilité de l’existence d’un réseau spécialisé dans le harcèlement de mineurs. Il a affirmé que plus de 300 vidéos pouvaient prouver la chose. Majdi Karbai a indiqué que des associations et des militants suivront l’affaire et engageront des poursuites en justice à l’encontre du criminel en question.

« Ceci ne peut que prouver l’existence d’un gang et d’un réseau liés à cette affaire… Nous suivons l’affaire depuis l’Italie… Selon les données disponibles, l’individu en question se trouverait à Vérone (nord de l’Italie) … Même s’il s’agit d’un sans-papiers, la police italienne peut le localiser… J’appelle les services des ministères de la Femme et des Affaires étrangères à agir face à ce crime transnational… Il se peut que ce dernier ait commis les mêmes faits à l’égard de migrants irréguliers mineurs présents ici », a-t-il dit.

De son côté, le commissaire à la protection de l’enfance de Tunis, Ani Aounalah a insisté sur la dangerosité des faits. Il a mis en garde contre l’exploitation des enfants à travers les réseaux sociaux. Il a expliqué qu’Internet avait ses avantages, mais que dans le cas échéant, il s’agissait d’une mauvaise exploitation des technologies de communications. Il a indiqué que le commissariat de l’enfance de Tunis avait déjà fait face à des affaires similaires.

« Chaque famille suspectant un possible cas de harcèlement doit contacter le commissariat à la protection de l’enfance… Nous sommes encore dans la phase d’identification des victimes… Il y a une enquête judiciaire visant l’accusé… Jusqu’à maintenant, je n’ai pas été contacté à ce sujet par des parents présents en Tunisie… Contacter le commissaire à la protection de l’enfance peut aider dans l’avancement de l’enquête », a-t-il ajouté.

Pour rappel, le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Séniors a indiqué à travers un communiqué rendu public, dimanche 14 avril 2024, que les autorités judiciaires et sécuritaires ont pris des mesures pour mener les enquêtes nécessaires à la suite de la publication circulant sur les réseaux sociaux révélant qu’un adulte tentait d'attirer des enfants mineurs via Internet, de les soudoyer, de les séduire, de les faire chanter et de les menacer.

Le ministère souligne également que les commissaires à la protection de l'enfance n'ont reçu aucune notification préalable concernant cet incident et qu'ils suivent de près les détails de cette affaire pour remplir pleinement leur rôle et assurer la protection immédiate des enfants victimes dès qu'ils sont identifiés, garantissant leur intérêt supérieur conformément aux dispositions légales en vigueur et aux résultats des enquêtes en cours.

Le ministère insiste également sur le fait que notre pays dispose d'un système juridique, social et institutionnel garantissant les droits de l'enfant et dissuadant toute menace pour son intérêt supérieur. Il rappelle l'importance de respecter l'obligation de notifier le délégué à la protection de l'enfance de tout ce qui pourrait menacer la sécurité physique ou morale de l'enfant.

S.G