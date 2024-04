Harcèlement de mineurs sur les réseaux : le ministère de l'Enfance appelle les victimes à se manifester

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Séniors a indiqué à travers un communiqué rendu public, dimanche 14 avril 2024, que les autorités judiciaires et sécuritaires ont immédiatement pris des mesures pour mener les enquêtes nécessaires à la suite de la publication circulant sur les réseaux sociaux révélant qu’un adulte tentait d'attirer des enfants mineurs via Internet, de les soudoyer, de les séduire, de les faire chanter et de les menacer.

Le ministère souligne également que les délégués à la protection de l'enfance n'ont reçu aucune notification préalable concernant cet incident et qu'ils suivent de près les détails de cette affaire pour remplir pleinement leur rôle et assurer la protection immédiate des enfants victimes dès qu'ils sont identifiés, garantissant leur intérêt supérieur conformément aux dispositions légales en vigueur et aux résultats des enquêtes en cours.

Le ministère insiste également sur le fait que notre pays dispose d'un système juridique, social et institutionnel garantissant les droits de l'enfant et dissuadant toute menace pour son intérêt supérieur. Il rappelle l'importance de respecter l'obligation de notifier le délégué à la protection de l'enfance de tout ce qui pourrait menacer la sécurité physique ou morale de l'enfant.

S.H