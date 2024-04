Anis Wahabi : voilà la solution pour améliorer les revenus des Tunisiens

L’expert-comptable, Anis Wahabi a indiqué, dimanche 14 avril 2024, lors de son passage avec Myriam Belkadhi sur les ondes de Diwan Fm que le problème en Tunisie ne réside pas dans la hausse des prix, mais dans le manque des ressources des familles tunisiennes et leurs faibles revenus.

Commentant la déclaration de l’expert économique Ridha Chkoundali ayant indiqué qu’une famille tunisienne doit gagner 4000 dinars pour pouvoir vivre dignement, Anis Wahabi a considéré que les revenus ne peuvent évoluer qu’à travers la création de la richesse capable d’améliorer le pouvoir d’achat du Tunisien. « Nos experts doivent définir, également, combien doit produire le Tunisien pour garantir une bonne croissance. Il faut libérer l’initiative privée et encourager l’investissement. Le marché tunisien doit s’ouvrir sur le monde et la Tunisie ne peut qu’être un pays exportateur et ne pas se contenter du marché local », assure-t-il.

S.H