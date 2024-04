La Tunisie préoccupée par l'évolution de la situation au Moyen-Orient

Le ministère des Affaires étrangères a rendu public un communiqué, dimanche 14 avril 2024, indiquant que la Tunisie suit avec une grande préoccupation l'évolution de la situation au Moyen-Orient et rappelle ses avertissements précédents selon lesquels la libération de la main de l'entité sioniste et le silence sur sa violation persistante du Droit International entraîneront de graves conséquences qui menacent la sécurité et la stabilité de la région et du monde entier.

La Tunisie réaffirme la nécessité pour la communauté internationale d'assumer ses responsabilités dans le maintien de la sécurité et de la stabilité des pays et des peuples de la région à travers l’accélération de l'imposition d'une cessation immédiate et permanente de l'agression contre la Palestine, la levée complète du siège du peuple palestinien frère et en lui permettant l’acheminement des secours nécessaires sans condition, ainsi que l’empêchement de toute tentative d'élargir le cercle de la guerre dans la région.





Ce communiqué intervient à la suite de l'attaque aérienne sans précédent, menée par l'Iran contre Israël dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 avril. La mission iranienne à l’ONU a expliqué que son attaque a été menée sur la base de l’article 51 de la Charte des Nations unies relatif à la légitime défense. Il s'agit d'une réponse à l’agression du régime sioniste contre nos locaux diplomatiques à Damas .

S.H