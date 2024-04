Tunisie - Météo : légère hausse des températures

L'Institut national de la météorologie (INM), a indiqué dans son bulletin du 14 avril 2024, la présence de nuages passagers dans la plupart des régions, parfois épais dans les régions ouest avec quelques averses dispersées.

Les températures sont en légère hausse, avec des maximales variant entre 20 et 26 degrés, autour de 17 degrés dans les hauteurs ouest et entre 25 et 30 degrés dans les régions Est du gouvernorat de Tataouine.

La mer est peu agitée au nord et très agitée sur les côtes Est, agitée dans le golfe de Gabès.

Le vent est de secteur Est, relativement fort près des côtes Est et au centre, et au sud avec des tourbillons de sable locaux, faible à modéré dans le reste des régions.





S.H