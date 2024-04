Riadh Chaoued : le gouvernement mise sur les entreprises communautaires

Imprimer

Le secrétaire d’État chargé des entreprises communautaires, Riadh Chaoued a annoncé qu’un décret sera prochainement promulgué afin de plafonner le capital de ce genre de société à un million de dinars au lieu de 300 milles dinars.

Dans une déclaration relayée, le 13 avril 2024, par l’Agence Tunis Afrique presse, Riadh Chaoued a affirmé que les banques se chargeront de financer l'excédent si le capital d'une entreprise communautaire dépassait la barre des un million de dinars. Il a indiqué que le gouvernement misait sur la pérennité des entreprises communautaires axées sur les aspects économiques et sociaux.

Pour rappel, Riadh Chaoued a été nommé par le président de la République, mercredi 24 janvier 2024, au poste de secrétaire d’État auprès du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle chargé des sociétés communautaires. Il est titulaire d’une maitrise en psychologie, d’un diplôme en didactique en plus d’un diplôme en études approfondies en science de l’éducation. Il a occupé plusieurs postes au sein de l’Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle, à savoir directeur de celle-ci de 2017 à 2020. Il a, également, été chef de cabinet du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et directeur exécutif de la Fédération tunisienne de l’hôtellerie depuis juillet 2023.

S.G