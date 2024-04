Ministère de l’Éducation : création d'une cellule de lutte contre la corruption

Le ministère de l’Éducation a annoncé la création d’une cellule chargée de réceptionner les dossiers de corruption. Il s’agit d’une cellule centrale sous la supervision directe de la nouvelle ministre, Salwa Abassi, à la tête de ce département depuis le 1er avril 2024.

Dans un communiqué du 13 avril 2024, le ministère de l’Éducation a précisé que la cellule réceptionnera les dossiers en version papier et que ces derniers devaient être signés et accompagnés d’une copie de la Carte d’Identité Nationale. Les lettres anonymes, emails et appels téléphoniques ne seront pas pris en considération. Les dossiers doivent être déposés en présentiel au siège du ministère, auprès du bureau d’ordre central du ministère ou par voie postale.

La même source a précisé que cette mesure sera appliquée à partir du 30 avril 2024. Elle a, également, expliqué qu’il s’agissait d’une décision s’inscrivant dans le cadre des efforts de lutte contre la corruption au sein des institutions étatiques.

S.G