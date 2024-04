Al Massar appelle à l'assainissement du climat électoral et à une révision de la composition de l'Isie

Le conseil central du parti « Al Massar » a considéré que la réforme du système actuel ne pouvait avoir lieu que par le biais d’élections libres, intègres et transparentes. Il s’agirait du seul mécanisme permettant de mettre fin à l’autocratie et à la marginalisation des institutions de l’État.

Dans un communiqué du 13 avril 2024, le conseil central du parti « Al Massar » a indiqué que la réussite de cette réforme était tributaire de l’assainissement du climat électoral. Il a appelé à mettre fin aux accusations de trahisons visant les opposants et aux critiques du chef de l’État, Kaïs Saïed et au retrait du décret liberticide 54. « Al Massar » a, aussi, appelé à mettre fin à l’exploitation des ressources de l’État dans le but de mener une campagne électorale anticipée rappelant des pratiques de la Tunisie d’avant le 14 janvier 2011.

La même source a exigé la révision de la composition de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) dans le but de garantir son impartialité et son indépendance et de lui permettre d’exercer son rôle sans aucune ingérence ou tutelle du pouvoir exécutif. Le conseil central du parti « Al Massar » a demandé la libération des détenus placés en prison en raison de leurs activités politiques et syndicales ou en raison de leurs opinions. Le parti a considéré que la justice ne doit pas être exploitée dans le but d’écarter les rivaux et opposants politiques.

Le parti politique a considéré que la sortie de la crise socio-économique était tributaire de l’adoption d’une alternative économique et sociale élaborée par les forces progressistes, la société civile, les syndicats et les organisations nationales indépendantes. La même source a indiqué que les forces démocrates devaient s’unir et mettre fin à la situation d’éparpillement dont elles témoignent tout en tirant les leçons du passé et en œuvrant pour le changement durable.

