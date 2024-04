INS : une autre raison pour un limogeage

Imprimer

Le parallèle est saisissant.

En France tout récemment, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a publié les résultats budgétaires contredisant les estimations du gouvernement concernant le déficit budgétaire 2023. Le déficit public de la France atteint 5,5% du PIB selon l’Insee alors que le gouvernement tablait sur un déficit de 4,9% du PIB. Ce dernier s’est mis immédiatement au travail pour d’une part expliquer à l’opinion publique les raisons d’un tel écart et d’autre part tenter d’y remédier en révisant sa copie budgétaire 2023 et les projections de recettes et de dépenses de l’exercice budgétaire 2024. Le gouvernement Macron n’a pas limogé le patron de l’Insee et, implicitement distillé le doute sur le travail de sa structure statistique publique par excellence. Aucun pays d’ailleurs n’oserait procéder de la sorte.

Chez nous, c’est une toute autre affaire. L’Institut national de la statistique (INS) a publié les résultats de la croissance économique 2023. Elle ne serait que de 0,4% en 2023 prenant le contrepied du gouvernement d’Ahmed Hachani qui s’est appuyé sur une estimation de croissance économique de 0,8% pour clore l’exercice budgétaire 2023 à travers une loi de finances complémentaire. En lieu et place de revoir ses calculs et l’incidence d’un tel écart sur les finances publiques et particulièrement budgétaires, le gouvernement n’a pas trouvé mieux que de limoger le directeur général de l’INS, s’exonérant de la sorte de devoir réviser ses estimations budgétaires pour l’année 2024 alors qu’il devrait soit envisager des économies de dépenses soit recourir à davantage d’emprunts.

En fait, la publication des fameuses données de croissance de l’INS ne serait qu’un prétexte d’une rupture qui couvait depuis quelques semaines déjà entre le gouvernement et Adnen Lassoued, l’ex-directeur général de l’INS. Le sujet de divergence entre les deux parties serait toute autre. Il aurait trait à l’organisation de la plus délicate des opérations que mène l’INS tous les dix ans : le Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH).

Il y a deux ans, le patron de l’INS avait refusé d’impliquer son établissement dans l’organisation de la fameuse consultation nationale sur « le redressement de la transition démocratique en Tunisie » car elle contrevenait au principe éthique et aux missions assignées à l’INS, n’hésitant pas à déposer sa démission. Cette année, Adnen Lassoued a exhorté le gouvernement à reporter l’organisation du RGPH d’une année, non sans raisons d’ailleurs. Il estime que l’INS n’est pas suffisamment prête pour mener à bien une telle opération.

Il y a d’abord un problème de délai car, si tout semble prêt sur le papier, pratiquement rien d’opérationnel n’a été engagé alors que l’œuvre est titanesque. Il convient de consulter le document sur la « Préparation du RGPH 2024 - Tunisie», présenté par Nadia Touihri, cheffe du département des statistiques démographiques et sociales au sein de l’INS, lors d’un atelier régional du Pnud concernant les recensements de la population et des logements tenu en janvier 2022, pour évaluer l’ampleur de la tâche. Apparemment, les conditions logistiques pour garantir le succès de ce 13e RGPH ne sont pas totalement assurées. Où en est-on de la mobilisation des ressources humaines nécessaires à la réalisation d’une telle opération ? De leur formation et initiation à l’outil informatique dans la collecte des données ? Etc.

Il y a ensuite le contexte dans lequel se dérouleront les trois étapes-clés du RGPH que sont le recensement pilote, le pré-dénombrement et enfin le dénombrement proprement dit. Le pays sera en période pré-électorale sinon carrément électorale lors de la phase de dénombrement, ne facilitant pas la tâche des enquêteurs. On ne semble pas avoir suffisamment tiré les leçons du Recensement général de la population et de l’habitat de 2014 qui s’est déroulé dans un climat politique et sécuritaire tendu, à la veille d’une campagne électorale d’envergure s’agissant d’élire le président de la République et les membres de l’Assemblée des représentants du peuple. A l’époque, les perturbations ayant jalonné le déroulement de l’opération ne furent pas sans impact sur le traitement des données collectées.

La décision prise par le gouvernement lors d’un Conseil ministériel restreint présidé par Ahmed Hachani de maintenir le calendrier du recensement actait la rupture.