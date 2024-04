Ahmed Soula : les coupures programmées d’eau pendant la nuit reprendront après ramadan

Imprimer

Le rationnement de l’eau et les coupures nocturnes programmées reprendront après le mois de ramadan, a affirmé, jeudi 4 avril 2024, le PDG de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede), Ahmed Soula.

Le responsable a indiqué, au micro de Jihene Miled dans son émission Romdhan Ennes sur Mosaïque FM, que les autorités avaient décidé de suspendre les coupures programmées d’eau durant la nuit au cours du mois de ramadan, vu les particularités de ce mois.

En réponse à une interrogation de l’animatrice, M. Soula a admis que le rationnement de l’eau pendant cette période a impacté les réserves en eau. Il a souligné que les réserves sont limitées alors que la demande est en hausse. Et de noter que malgré les dernières précipitations, la crise hydrique se poursuit et le taux de remplissage est d’à peine 36%, en dessous de la moyenne. Certes, ce taux est meilleur que celui de l’année dernière. Mais, il est toujours insuffisant pour reprendre une consommation normale, d’où la nécessité de poursuivre le plan de la rationalisation d’eau, entamé depuis fin mars 2023.

Fin février 2024, le directeur général du génie rural et de l'exploitation des eaux Abdelhamid Mnajja, a avait indiqué que le rationnement de l’eau potable ainsi que l’interdiction de certains usages vont se poursuivre. Il avait spécifié que le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche allait poursuivre la batterie de décisions et mesures relatives à la mise en place d’un système de roulement conjoncturel et l’interdiction de certains usages de l’eau, qui avait pris effet à partir du 29 mars 2023 jusqu’à fin septembre 2023 et reconduite à la fin de cette période.

Depuis mars 2023, le ministère avait interdit l’utilisation de l’eau potable, distribuée par la Sonede, pour l’agriculture, l’irrigation de zones vertes, pour le nettoyage des rues et des endroits publics et pour le lavage des véhicules. Il avait aussi annoncé la mise en place d’un système de roulement conjoncturel pour l’approvisionnement en eau potable.

I.N.