Cité médicale de Kairouan, Mohamed Boughalleb… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 3 avril 2024.







La présidence du gouvernement annonce la création de 42 mille emplois à la Cité médicale de Kairouan

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé, mercredi 3 avril 2024, un conseil ministériel restreint dédié au dossier de la Cité médicale Les Aghlabides, à Kairouan. Ahmed Hachani a commencé par souligner l’importance d’un tel projet sur les plans économique, social et scientifique. Il a ensuite pu assister à un exposé présentant les différents aspects du projet et ses orientations, ainsi que ses activités et les différentes spécialités qu'il comprendra, outre ses différents objectifs, la possibilité notamment de créer environ 42 mille emplois







Report de l’affaire et rejet de la demande de libération de Mohamed Boughalleb

L’avocat Hamadi Zaafrani a indiqué, mercredi 3 avril 2024, que l’affaire de Mohamed Boughalleb a été reportée au 17 avril 2024. Il a ajouté que la demande de libération a été rejetée. Mohamed Boughalleb n’a pas comparu ce matin devant le Tribunal de première instance de Tunis pour des raisons de santé.







Injustement mutée au Kef, une juge lance un message de détresse à Kaïs Saïed

La juge Rafika Ben Hassine, exerçant ses fonctions au Tribunal de première instance de Zaghouane a lancé, mercredi 3 avril 2024, un cri de détresse adressé au président de la République, Kaïs Saïed, l’appelant à intervenir suite à sa mutation au gouvernorat du Kef. Une une note de service a été émise à son sujet par l’inspection générale de la justice. La juge indique qu’elle avait alerté la ministre de la Justice à propos de dépassements enregistrés dans un dossier,







Une enseignante insultée par la mère d’un élève : la vidéo choque la toile

La vidéo fait, mercredi 3 avril 2024, le tour de la toile tunisienne et scandalise au plus haut point les internautes. Les faits se passeraient dans une école de la région de Kairouan. On y voit la maman d’un élève s’en prendre violemment à une enseignante dans sa salle de classe et devant les écoliers et le personnel de l’école qui filme la scène sans intervenir. La dame, vraisemblablement très remontée, exigeait que son fils soit assis à la première rangée et n’a pas hésité à malmener une élève pour la pousser derrière afin de récupérer son pupitre.







Rencontre entre Anne Gueguen et Fethi Zouhair Nouri

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Fethi Zouhair Nouri, s’est entretenu, mardi 2 avril 2024, avec l’ambassadrice de France en Tunisie, Anne Gueguen, a indiqué un communiqué. L’entrevue a porté sur l’état des lieux et les axes de développement de la coopération financière tuniso-française, précise ce même document.