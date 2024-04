Agression d’une enseignante à Kairouan : l’auteure souffrirait de troubles psychiatriques

Le président de l'Observatoire tunisien pour les droits de l'Homme, Mostafa Abdelkebir, a publié un statut, mercredi 3 avril 2024, assurant que l'auteure de l'agression contre l'enseignante dans l'école primaire Mongi Slim souffre de troubles psychiatriques.

Mostafa Abdelkebir a assuré que la dame a beaucoup de problèmes et que son état est connu de son entourage, estimant que les autorités locales au gouvernorat de Kairouan auraient dû publier les précisions nécessaires et que la dame aurait dû être internée et non pas arrêtée.

“Celui qui a filmé la scène fait partie du personnel de l’école. Comment a-t-il pu le faire avec autant de précision et d’aisance, et qui a intérêt à le faire? Plusieurs interrogations qui cachent beaucoup de choses”, indique Mostafa Abdelkebir assurant que l’observatoire va suivre l’affaire de près.

La mère d’un élève s’était introduite à l’école et avait agressé l'enseignante de son fils dans l'école primaire Mongi Slim à Sbikha, au gouvernorat de Kairouan. Le secrétaire général de la Fédération de l'enseignement à Sbikha, Mohsen Hamdi, a affirmé dans une déclaration médiatique que la dame a été arrêtée.

S.H