Sonia Dahmani : le frère de Mohamed Boughalleb a demandé à la cour s’il était mort ou vivant !

L'avocate et chroniqueuse, Sonia Dahmani, a indiqué, mercredi 3 avril 2024, que les avocats du journaliste Mohamed Boughalleb ont effectué aujourd’hui leurs plaidoiries malgré l’absence de l’accusé, qui n’a pu comparaitre devant le tribunal pour des raisons de santé.

Sonia Dahmani a toutefois souligné que l’état de santé de Mohamed Boughalleb reste un mystère et que les services pénitentiaires n’ont pas livré de détails sur le degré de gravité de la situation. Elle a affirmé que le frère du journaliste, avocat de profession, avait demandé aujourd’hui à la cour si Mohamed Boughalleb était mort ou vivant.

Mohamed Boughalleb, détenu depuis le 22 mars 2024, n’a pas comparu, aujourd’hui devant le tribunal de première instance de Tunis comme initialement prévu. Il n’a pas assisté à son audience, puisqu’il se trouvait à l’hôpital. Cette version a été confirmée par plusieurs personnes, dont la journaliste et amie de Mohamed Boughalleb Mouna Arfaoui. Elle a assuré que ce dernier avait été hospitalisé depuis hier matin.

Pour rappel, Mohamed Boughalleb a été arrêté et conduit vers la caserne d'El Aouina. Il a été auditionné par la cinquième brigade centrale de la Garde nationale, selon son avocat Hamadi Zaafrani. Mohamed Boughalleb a été convoqué en tant que suspect. Son avocat avait présenté un certificat médical attestant que son état de santé ne lui permettait pas de comparaître à l’Aouina, mais la brigade a rejeté le document.

Selon le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, qui s'est exprimé sur radio Mosaïque Fm, l'affaire concerne une plainte déposée par une fonctionnaire.

La plaignante accuse le journaliste d'avoir utilisé sa page Facebook personnelle afin de l'insulter et de porter atteinte à son image et à sa réputation. D'après la même source, les accusations auraient été, à nouveau, portées contre elle durant une émission télévisée. La plaignante a été auditionnée hier 21 mars 2024 et a réaffirmé son souhait de poursuivre Mohamed Boughalleb en justice.

M.B.Z