Le cabinet de conseil Kearney, en collaboration avec Süddeutscher Verlag Veranstaltungen et le magazine spécialisé Produktion, a désigné l'usine Porsche de Leipzig "Factory of the Year". Le site de production saxon du constructeur de voitures de sport s'est imposé face à ses concurrents et a convaincu le jury d'experts lors de sa visite à l'automne dernier. Près de cent usines du monde entier avaient soumis leur candidature pour décrocher cette récompense industrielle de renom.

Porsche met en œuvre sa vision d'une usine intelligente et connectée par le biais de son approche Smart Factory. Celle-ci repose sur des processus efficaces et économes en ressources, les mots d’ordre étant intelligent, économe et vert. Le nouveau processus de « mariage » dans l'usine d'assemblage est un exemple de production mixte optimisée avec un haut degré de complexité. Le « mariage » est l'étape cruciale de la production automobile, lorsque le châssis et la carrosserie sont réunis. À Leipzig, le processus de mariage est conçu pour offrir une flexibilité maximale. Ici, des voitures dotées de trois types de propulsion différents, à savoir à combustion, hybride et électrique, sont produites sur une seule ligne d'assemblage. Un système de surveillance des batteries par caméra pour les voitures électriques a également été intégré, ainsi qu'un système de mesure automatique pour l'inspection des filetages de la visserie.

Autre exemple, celui de l'atelier de peinture. Par le passé, les couches de peinture étaient inspectées par les membres de l'équipe, mais aujourd'hui, une solution intelligente permet de le faire avec une efficacité nettement supérieure : la détection automatique d'erreurs (AFE) est en service dans la production en série depuis 2023. En 70 secondes seulement, deux robots scannent l'ensemble de la surface extérieure de la carrosserie d'une voiture à l'aide d'un gabarit de bandes lumineuses. Environ 100.000 photos leur permettent d'exploiter les reflets pour identifier les moindres irrégularités. Sur la base des résultats, cinq ordinateurs de traitement d'images génèrent une visualisation en 3D de la carrosserie qui indique très rapidement aux ouvriers l'emplacement et le type d'irrégularités détectées.

Porsche cherche à réduire autant que possible son incidence sur l'environnement. L'un des aspects de sa vision d'une « Zero Impact Factory » consiste à promouvoir l'économie circulaire, la biodiversité et la qualité de l'air. Depuis 2017, l'usine de Leipzig n'utilise que de l'électricité provenant d'énergies renouvelables. La production de l'usine de Leipzig est neutre en CO2 depuis 2021. Une partie de l'électricité nécessaire est produite par l'usine elle-même, avec quatre systèmes photovoltaïques installés pour une puissance totale d'environ 9,4 MWp (mégawatt crête). Porsche s'efforce d'atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur pour ses nouvelles voitures d'ici 2030.

Outre une production économe en ressources, Porsche a également pris un engagement social de grande envergure à Leipzig. Le constructeur de voitures de sport soutient des projets dans la région dans les domaines de l'éducation, de la culture, des questions sociales, du sport et de l'environnement. Depuis plus de vingt ans, la stratégie de l'usine comprend également des projets visant à préserver la diversité des espèces présentes sur le site. Sur le terrain hors réseau routier d'environ 132 hectares, l'usine a mis en place un concept de pâturage naturel. Outre les aurochs de Heck et les poneys Exmoor, Porsche a introduit environ trois millions d'abeilles sur le site, dont les zones naturelles constituent également un espace de vie pour de nombreux animaux et plantes sauvages.

En 2002, l'usine Porsche de Leipzig est devenue le deuxième site de production de Porsche après le siège de la société à Stuttgart-Zuffenhausen. Aujourd'hui, l'usine est un moteur économique et un employeur important dans la région de l'Allemagne centrale. Plus de 4.600 personnes y fabriquent les modèles Macan et Panamera. L'usine abrite également le Porsche Experience Center, qui comprend une piste certifiée par la FIA et un parcours tout-terrain.

D’après communiqué