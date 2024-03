Kaïs Saïed, médecins, flux migratoires… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 18 mars 2024 :





Kaïs Saïed : le gouvernement doit mettre en œuvre la politique définie par le président de la République

Le président de la République, Kaïs Saïed, a discuté lors de sa réunion, lundi 18 mars 2024, au palais de Carthage, avec le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, de l'avancement de l'action gouvernementale ainsi que des projets de textes législatifs et réglementaires qui seront présentés au prochain conseil des ministres. Le président de la République a insisté sur la nécessité d'accélérer l'adoption de nouvelles législations dans plusieurs domaines car "de nombreux textes nécessitent des révisions en profondeur, et certains sont invoqués sans être appliqués, maintenant ainsi un statu quo.





Kaïs Saïed : la situation des terres domaniales est inacceptable !

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 18 mars 2024, le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Mohamed Rekik au palais de Carthage. Cette rencontre a permis d’aborder le sujet des terres domaniales d'une superficie d'environ 300 mille hectares. Le président de la République a souligné que la législation actuellement en vigueur n'a, dans la plupart des cas, conduit qu'à l'injustice et à la corruption, notamment au niveau des comités de gestion, considérant qu'il est grand temps de mettre en place de nouvelles lois pour rompre définitivement avec la législation actuelle concernant ce type de terres.







Décès d'un médecin en prison : les structures professionnelles de la santé demandent l’ouverture d’une enquête

Après avoir exprimé leur colère et appelé leurs affiliés à porter un brassard rouge en guise de protestation, ce lundi 18 mars 2024, les structures syndicales du secteur de la santé ont demandé l’ouverture d’une enquête au sujet du décès du médecin psychiatre, Mohamed Hajj. Elles ont appelé à respecter la présomption d’innocence et à traiter les dossiers judiciaires touchant aux professionnelles de la santé avec prudence et en lien avec l’exercice de leur profession en raison des spécificités techniques du métier.





Le flux migratoire depuis la Tunisie vers l’Italie chute de 86%

Le flux migratoire depuis la Tunisie vers l’Italie a diminué de 86% au premier trimestre de l’année 2024. Seuls 1.658 migrants ont débarqué en Italie en partance des côtes tunisiennes entre le 1er janvier et le 15 mars, selon une dépêche de l’agence de presse italienne Nova. Durant la période correspondante l’année dernière, 11.988 migrants clandestins sont arrivés en Italie depuis la Tunisie.







Tunisie : révision à la hausse de la tarification des hôtels

Une révision à la hausse de la tarification des hôtels a été décidée. Elle concernera uniquement le marché extérieur. C’est ce qu’a indiqué, lundi 18 mars 2024, le vice-président de la Fédération tunisienne des agences de voyage (Ftav), Sami Ben Saidane. « La révision de la tarification ne concerne pas le marché intérieur, mais elle concernera le marché extérieur, et débutera à partir de la prochaine saison estivale », a-t-il indiqué au micro de Jihene Miled dans une intervention téléphonique dans l'émission Romdhan Ennes, sur Mosaïque Fm.