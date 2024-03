Feuille de route pour le lancement de la 5G en Tunisie

Imprimer

Le ministère des Technologies de la communication a organisé, lundi 18 mars 2024, un atelier de travail pour annoncer la feuille de route pour le lancement de la 5G en Tunisie, des étapes pour obtenir la licence 5G et pour commercialiser le service, en présence du ministre des Technologies de la communication Nizar Ben Neji, de représentants des trois opérateurs et de tous les intervenants dans l’installation et l’exploitation des réseaux de cinquième génération.

Ainsi et selon un communiqué daté du même jour, l’atelier vise aussi à présenter les étapes réalisées, les résultats de la phase expérimentale, les résultats de l'étude de marché et de faisabilité, les consultations réalisées à cet effet et les options techniques les plus importantes à adopter. Il permettra aussi d'annoncer les étapes restantes liées à l’appel d'offres, à l'octroi des licences et au lancement effectif de la commercialisation du service.

À cette occasion, la feuille de route de ce projet a été présentée et elle comme suit :

Mars 2024 : préparation du dossier de l’appel d’offres

Avril 2024 : Approbation du dossier d'appel d'offres

30 avril 2024 : lancement de l'appel d'offres

Juillet-Août 2024 : Ouverture et évaluation des offres

Septembre 2024 : Octroi des licences

Fin 2024 : Commercialisation de la 5G

I.N.