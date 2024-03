Tunisie : un excédent commercial alimentaire de 871,3 MD à fin février 2024

La Tunisie réalise un excédent commercial alimentaire pour le mois de février 2024. C’est ce qu’indiquent les chiffres publiés par l’Observatoire national de l'agriculture (Onagri).

Le pays a amélioré sa balance commerciale alimentaire de près de 800 fois, passant d’un excèdent de 1,1 million de dinars (MD) fin février 2023 à un excèdent de 871,3 MD fin février 2024, avec un taux de couverture en amélioration de 73,4 points passant de 100,1% à 173,5%.

Des résultats qui paraissent excellents, si on se contente d’observer les indicateurs comptables avancés. Or, sur le terrain, le calvaire des Tunisiens se poursuit tous les jours, avec la bataille pour trouver plusieurs produits (notamment pain, sucre, riz, café, thé, farine et semoule), du moins avant la mobilisation totale du gouvernement pour assurer un approvisionnement optimal au mois de ramadan.

En termes de valeur, les exportations alimentaires ont enregistré une hausse de 59,5% alors que les importations ont baissé de 8%. La régression enregistrée du déficit est essentiellement le résultat d’une part de la hausse des exportations de l’huile d’olive (+99,4%) et des produits de la pêche (+62,9%) et la régression des importations des céréales (-7,7%), des huiles végétales (-7%) et du sucre (-52,1%) d’autre part.

Notons que les prix des produits céréaliers ont enregistré une baisse variant entre 16% et 34%.

Dans le détail, les prix à l’importation des céréales ont connu une baisse de 15,8% pour le blé dur, de 26,7% pour le blé tendre, de 34,4% pour l’orge et de 23,8% pour le maïs. Idem, le prix des huiles végétales a enregistré une baisse de 23% et du lait et dérivés de 8,2%, contre une hausse de 29,4% pour le sucre.

Rappelons que le déficit de la balance commerciale s’est allégé de 24,35% au cours des deux premiers mois de 2024, selon les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique (INS). Il s’est établi à -1.784,1 MD jusqu’à fin février 2024 contre -2.358,6 MD une année auparavant.

Notons également que les importations alimentaires ont représenté 9,5% des importations totales alors que les exportations alimentaires ont représenté 5,9% des exportations totales.

L’Onagri souligne, dans son communiqué, que l’excédent de la balance commerciale alimentaire a participé à baisser le déficit de la balance commerciale globale par rapport à la même période de l’année dernière passant de -0,05% à -48,8%.

I.N. (D’après communiqué)