Abdeljalil Heni : le nouveau Code des changes permettra la résolution de plusieurs problématiques

Le vice-président de la Commission parlementaire des finances, Abdeljalil Heni, est revenu, vendredi 15 mars 2024, sur l’approbation en conseil des ministres du projet de loi portant révision du Code des changes.

Dans une intervention téléphonique dans l’émission Expresso sur Express FM, il a indiqué que ce projet de loi permettrait de résoudre les problématiques inhérentes au Code des changes devenu archaïque et incompatible avec le développement économique et technologique.

Il a expliqué au micro de Wassim Ben Larbi que l’amendement du Code des changes permettrait la libéralisation progressive des transactions financières en devises pour les entreprises et les personnes physiques et la facilitation de l’ouverture des comptes bancaires en devises.

Le député a précisé que le projet de loi passerait par la présidence de la République avant d’être envoyé au Parlement pour être examiné en commission et ensuite, une fois les auditions finalisées et adopté en commission, il passe en plénière.

La présidence du gouvernement a qualifié, hier dans un communiqué, le projet d’amendement du Code des changes de révolution législative assurant qu’il s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de nouveaux horizons économiques pour la Tunisie à travers la libéralisation progressive des transactions économiques, notamment financières, dans le but de parvenir à une relance économique.

Abdeljalil Heni est, également, revenu sur le projet de la loi sur l’inclusion financière. Il a avancé, dans ce sens, que l’objectif serait de permettre aux classes sociales fragilisées, marginalisées, aux personnes handicapées et aux micro-entreprises un meilleur accès aux services financiers et bancaires.

Il a ajouté que ce projet de loi s’articulait autour de quatre axes : l’appui de l’accès et de l’utilisation des services financiers, le renforcement du contrôle du secteur financier, bancaire et des assurances, la consolidation de la protection des consommateurs de services financiers et de l’éducation financière, et enfin la rationalisation des paiements en espèces.

N.J