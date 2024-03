Incendie à Radès, Code des changes, Noureddine Taboubi… Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 14 mars 2024 :





Incendie dans un entrepôt de la SNDP-Agil à Radès

Un incendie s’est déclaré, jeudi 14 mars 2024, dans un entrepôt de la Société nationale de distribution des pétroles (SNDP-Agil) à Radès, selon certains témoignages. L’incendie serait causé par une fuite de gaz. Une source de la Protection civile a indiqué à Business News que l’incendie s’est déclaré à 6h18 du matin dans la zone pétrolière de Radès. Il y a eu une fuite de gaz qui a généré des étincelles ayant touché des bouteilles de gaz de différents calibres, ce qui a engendré plusieurs explosions au niveau de la chaine de production.







L’amendement du Code des changes approuvé en conseil des ministres

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé, jeudi 14 mars 2024, un conseil des ministres consacré au Code des changes. Il a souligné, à cette occasion, que le projet d’amendement du code de change est une révolution législative et un tournant historique dans le domaine des changes et de la finance en Tunisie, précisant qu’il s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de nouveaux horizons économiques pour la Tunisie à travers la libéralisation progressive des transactions économiques, notamment financières, dans le but de parvenir à une reprise économique.







Noureddine Taboubi : le droit syndical est une ligne rouge !

« Le droit syndical est une ligne rouge ! », a déclaré le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, jeudi 14 mars 2024. S’exprimant à l’occasion de la commémoration du 25e anniversaire du décès du leader national et syndicaliste Habib Achour à Sfax, il a affirmé que le droit syndical n’était point un privilège, mais fait plutôt partie intégrante des libertés publiques et individuelles et du dialogue social.







Dhafer Sghiri fait le bilan d’un an d’activités au Parlement

Le député Dhafer Sghiri est revenu, jeudi 14 mars 2024, sur le bilan du Parlement, un an après son installation. Invité de Wassim Ben Larbi dans l’émission Expresso sur Express FM, il a affirmé que les élus avaient présenté à l’Assemblée une trentaine d’initiatives législatives mais une seule avait été discutée en plénière. Il a assuré que plusieurs autres initiatives étaient en discussion au sein des différentes commissions parlementaires.





Tunisie - La stagnation des importations mène à l'allégement du déficit commercial jusqu’à fin février 2024

Le déficit de la balance commerciale s’est allégé de 24,35% au cours des deux premiers mois de 2024. Il s’est établi à -1.784,1 millions de dinars (MD) jusqu’à fin février 2024 contre -2.358,6 MD une année auparavant, avec un taux de couverture en hausse de 4,6 points passant de 81% à 85,6%. Ce sont les chiffres que vient de publier l'Institut national de la statistique (INS). Pour sa part, la balance énergétique s’établit à -1.822,6 MD fin février 2024 contre -1.693,4 MD fin février 2023.