Le ministère du Commerce relève 637 infractions économiques

Imprimer

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a publié à travers un communiqué , jeudi 14 mars 2024, le bilan préliminaire de l'activité de surveillance économique des circuits de distribution durant le quatrième jour du mois de ramadan, indiquant que 3.743 visites d'inspection ont été réalisées.

Le ministère précise que 637 infractions économiques ont été relevées. D’autre part, 3,2 tonnes de légumes et de céréales ont été saisies ainsi que 12,9 tonnes de farine, de semoule et de pâte alimentaire, 1,15 tonne de son de blé, 36 kilogrammes de sucre subventionné et de riz, 98 litres d'huile subventionnée et 465 litres de lait, ainsi que 1.177 boîtes de tabac.

S.H

*Photo d'illustration