Noureddine Taboubi : le droit syndical est une ligne rouge !

Imprimer

« Le droit syndical est une ligne rouge ! », a déclaré le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Tabboubi, jeudi 14 mars 2024.

S’exprimant à l’occasion de la commémoration du 25e anniversaire du décès du leader national et syndicaliste Habib Achour à Sfax, il a affirmé que le droit syndical n’était point un privilège, mais fait plutôt partie intégrante des libertés publiques et individuelles et du dialogue social.

Le chef de la Centrale syndicale a assuré que la lutte se poursuivait évoquant le rassemblement du 2 mars, qui, à son sens, a confirmé l’adhésion des travailleurs à leur droit syndical et leur rejet des restrictions imposées aux syndicalistes sur la base d’accusations mensongères.

Il a ajouté que les messages de l’UGTT étaient clairs rappelant que l’instance administrative de l’UGTT a approuvé la semaine dernière la poursuite des mouvements pour défendre le droit syndical, le dialogue social et la mise en œuvre des accords.

Commentant la situation sociale et économique, le syndicaliste a évoqué la hausse des prix et ses répercussions sur la classe ouvrière et son pouvoir d’achat qui s’est détérioré. Il a noté, dans ce sens, qu’il était intolérable que le Smig reste bas et que les retraités de la CNSS ne bénéficient toujours d’aucune augmentation.

N.J