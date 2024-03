Khaled Bettine : une enquête a été ouverte sur l’incendie de Radès

Le PDG de la Société nationale de distribution des pétroles (SNDP-Agil), Khaled Bettine, est revenu, jeudi 14 mars 2024, dans une déclaration à Business News sur l’incendie survenu, le matin même, dans un entrepôt de la société à Radès.

Le responsable a indiqué que l’incendie est survenu sur l’une des trois lignes de remplissage de gaz dans l’entrepôt. Il n’a pas voulu s’avancer sur les raisons de cet incendie, en affirmant qu’une enquête est en cours et qu'elle déterminera les responsabilités.

En outre, M. Bettine a salué les équipes de sécurité de la société qui se sont attelées à tenter de maîtriser l’incendie avant l’arrivée de la Protection civile cinq minutes plus tard. Et de souligner que grâce aux efforts conjoints la situation a été vite maîtrisée. Certes, il y a des dégâts matériels, mais le PDG a priorisé la santé des employés. Il a indiqué que 34 personnes ont été blessées, 25 sont encore hospitalisées dont quatre sont au service des soins intensifs du Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous. Aucun décès n’est à déplorer pour le moment, a-t-il spécifié en réponse à une interrogation de Business News, en affirmant que les quatre blessés en soin intensifs se portent bien et sont conscients.

Khaled Bettine a souligné que la société a pris en charge ses employés blessés notamment en termes de soins médicaux. Elle a aussi fourni un soutien psychologique aux familles des victimes de cet incendie.

Et de préciser qu’il s'est rendu sur place pour s’enquérir de l’état de santé de ses subalternes. Il a aussi indiqué que la ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie Fatma Thabet Chiboub, le ministre de la Santé Ali Mrabet et le gouverneur de Ben Arous Ezzedine Chelbi se sont aussi rendus au chevet des blessés.

I.N.