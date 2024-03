La suppression de la profession des cartes d'identité crée la polémique

La profession ne figurera plus sur la carte d’identité biométrique et le nom marital est devenu optionnel. C’est, désormais officiel, après la publication dans le Journal officiel de la loi organique amendant et complétant la loi n°27 de l’année 1993, relative à la carte d’identité nationale.

Ces nouvelles dispositions ont suscité une vive polémique sur la toile. C’est dire que la mention de la profession avait toujours été l’objet de multiples controverses, aujourd’hui, sa suppression est considérée comme une véritable révolution pour certains. Cependant, d’autres estiment que sa mention est plutôt valorisante pour ceux qui occupent “des postes prestigieux”.













Le nom marital devenu, aussi, optionnel a aussi fait l’objet de débat, notamment, pour ceux qui considèrent qu'il s'agit d'une forme d'égalité, et ceux qui n'acceptent pas de voir leur statut d'époux délaissé.













S.H