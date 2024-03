Kaïs Saïed limoge les gouverneurs de Monastir et de Mahdia

Le président de la République, Kaïs Saïed, a décidé, mercredi 13 mars 2024, de limoger les gouverneurs de Monastir, Mondher Sik Ali et de Mahdia, Abdelfattah Chakchouk.

L’annonce a été publiée dans un communiqué de Carthage faisant suite à une réunion tenue aujourd’hui entre le chef de l’État, le ministre de l’Intérieur Kamel Feki, le directeur général de la sûreté nationale, Mourad Saidane et le directeur général de la Garde nationale, Hassine Gharbi.

Le gouverneur de Mahdia était en poste depuis 2019, alors que le gouvernement de Monastir avait été nommé en 2022 par le président de la République. Avocat et activiste politique, Mondher Sik Ali était l’un des proches soutiens de Kais Saïed. Avant sa nomination, il avait fait des apparitions médiatiques où il défendait les décisions prises par le chef de l’État.

Au cours de cette réunion, Kaïs Saïed a taclé les autorités régionales « qui n'assument pas la responsabilité que requiert le devoir national ».

« Il est inacceptable qu'un gouverneur reste en poste ou qu'un premier délégué reste derrière son bureau et sur son canapé et ne fasse pas une seule visite à ses délégations. Il est également inacceptable que le gouverneur ne soit pas au courant des coupures d'eau ou d'électricité dans la zone où il est le principal responsable du fonctionnement normal des équipements publics. Pire encore, l’information lui vient de la présidence de la République qui l’appelle elle-même à intervenir immédiatement et à se rendre à l'endroit où l'eau ou l'électricité ont été coupées » a lancé le président.

M.B.Z