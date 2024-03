TikTok bientôt interdit aux USA

La Chambre des représentants a adopté, mercredi 13 mars 2024, un projet de loi qui obligerait ByteDance, propriétaire de TikTok, à vendre la plateforme de médias sociaux sous peine d'interdiction totale aux États-Unis.

Le vote a été massif : 352 membres du Congrès ont voté pour et seulement 65 contre. Le projet de loi, qui a fait l'objet d'un vote accéléré après avoir été approuvé à l'unanimité par une commission la semaine dernière, donne à ByteDance, dont le siège est en Chine, 165 jours pour se désengager de TikTok. Si elle ne le fait pas, les magasins d'applications, y compris l'Apple App store et Google Play, ne pourront plus héberger TikTok ou fournir des services d'hébergement web aux applications contrôlées par ByteDance.

Le vote de la Chambre représente la menace la plus concrète pour TikTok dans une bataille politique en cours sur les allégations selon lesquelles l'entreprise basée en Chine pourrait collecter des données sensibles sur les utilisateurs et censurer politiquement le contenu. TikTok a déclaré à plusieurs reprises qu'elle ne partageait pas et ne partagerait pas les données des utilisateurs américains avec le gouvernement chinois.

S.H