L’Alfa Romeo 33 Stradale lauréate du Trophée du Design

La nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale est la lauréate du Trophée du Design décerné cette année par l’Automobile Magazine. Cette distinction confirme l'attrait pour une voiture construite sur mesure et dont la genèse repose sur le courage de rêver.

Onze ans séparent ce prix de celui décerné à l’Alfa Romeo 4C, lauréate en 2013 du Trophée Coup de cœur. L’émotion, toujours, sentiment si cher à la marque au Biscione, qui se décrit comme « Italienne, Sportive et Rouge ».

À cette occasion, le directeur du design Alfa Romeo, Alejandro Mesonero-Romanos, a déclaré : « Je suis extrêmement fier de recevoir ce prix prestigieux, décerné à la nouvelle 33 Stradale par les lecteurs et internautes de l’Automobile Magazine, véritables passionnés de l'automobile. Le projet 33 Stradale est le fruit d’une bonne dose de courage et d’une pincée de saine folie. Sans ces ingrédients, il n’est pas de rêve accessible. Ce projet rend aussi hommage au chef-d'œuvre de Franco Scaglione de 1967 tout en préparant, avec une touche d’audace, les lignes des futurs modèles Alfa Romeo. Le résultat traduit le talent des designers du Centro Stile et les traditions les plus prestigieuses du design italien. C’est un véritable manifeste de la « beauté essentielle ». En une phrase, des lignes simples mais élégantes, à la fois séduisantes et puissantes, évoquant des émotions intenses et suscitant le désir. »

Depuis plus de quarante ans, les Trophées de l’Automobile Magazine récompensent les acteurs et les réussites du monde automobile. Ils ont cette valeur particulière, qu’ils sont codécernés par la rédaction et les lecteurs/internautes de l’Automobile Magazine.

Pour chacune des six catégories, Design, Innovation à bord, Révélation sportive, Passion, Coup de cœur et Dynamisme commercial, la rédaction de l’Automobile Magazine sélectionne trois challengers et propose à ses lecteurs de voter par courrier ou sur le site web du magazine. Dans la catégorie Design, la nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale a ainsi remporté une victoire incontestée devant deux concept-cars de marques internationales renommées.

Icône des années 1960, réputée pour être l'une des plus belles voitures de tous les temps, la nouvelle Alfa Romeo 33 Stradale dérive directement de la Tipo 33, autrefois un grand nom du sport automobile mondial, tout en enrichissant sa beauté sculpturale d’éléments de design issus du nouveau langage stylistique de la marque. L'extérieur présente un équilibre parfait entre les proportions, les volumes et le traitement des surfaces, devenant ainsi la plus haute expression de la « beauté nécessaire » selon Alfa Romeo. L’intérieur se distingue aussi par le minimalisme du design et des matériaux, tous conçus dans le but de maximiser l'expérience de conduite. Le cockpit, en particulier, a été conçu afin de minimiser les éléments susceptibles de distraire le conducteur. Chaque détail est conçu pour créer un environnement exclusif et attrayant, tout en conservant l'héritage esthétique et technique de la 33 Stradale de 1967.

Avec ce projet, Alfa Romeo fait son retour dans le monde très exclusif de la « fuoriserie », avec une série limitée à seulement 33 exemplaires, tous vendus. Forte de la même audace et de la même vision que celles ayant présidé à la création de son illustre devancière, l'équipe Alfa Romeo a conçu et développé la nouvelle 33 Stradale avec l’objectif de réaliser une authentique œuvre d'art en mouvement, fruit de l'alliance parfaite entre la beauté et la technologie. Ce faisant, la marque offre à un cercle très restreint de passionnés l'expérience de conduite la plus exaltante et le charme immortel d'une icône. Fabriquée à la main dans les ateliers de Carrozzeria Touring Superleggera, la 33 Stradale a bénéficié d’une attention obsessionnelle pour chaque détail, garantissant une qualité sur mesure.

D’après communiqué