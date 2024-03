Conseils des districts : trois gouvernorats non-représentés

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Farouk Bouasker a annoncé que trois gouvernorats n’étaient pas actuellement représentés dans les conseils des districts. Il s’agit de Jendouba, Tozeur et Monastir.

S’exprimant le 13 mars 2024 durant une conférence de presse, le président de l’Isie Farouk Bouasker a annoncé que 249 des 250 électeurs ont participé au vote et que 248 voix ont été comptabilisées contre un seul vote annulé et aucun vote blanc. Le résultat est le suivant :

- District 1 (Bizerte, Béja, Jendouba et Le Kef) : élection de trois membres avec report de l’élection du représentant du gouvernorat de Jendouba pour absence de candidat.

- District 2 (Tunis, Ariana, Ben Arous, Zaghouan, Manouba et Nabeul) : élection de six membres, soit une représentation par gouvernorat.

- District 3 (Siliana, Sousse, Kasserine, Kairouan, Monastir et Mahdia) : élection de cinq membres avec report de l’élection du représentant du gouvernorat de Monastir en raison du dépôt d’un recours par l’un des candidats.

- District 4 (Tozeur, Sidi Bouzid, Sfax et Gafsa) : élection de trois membres avec report de l’élection du représentant du gouvernorat de Tozeur pour absence de candidat.

- District 5 (Tataouine, Gabès, Kébili et Médenine) : élection de quatre membres, soit une représentation de tous les gouvernorats.

Le président de l’Isie a indiqué que les femmes représentaient près de 15% des membres des conseils des districts et que les personnes en situation de handicap étaient représentées à hauteur de 23,8%. Il a expliqué que des élections partielles auront lieu en raison de l'absence de candidats pour représenter les gouvernorats de Jendouba et de Tozeur. Farouk Bouasker a assuré que l’élection pour le Conseil national des régions et des districts aura lieu d’ici fin mars 2024.

S.G