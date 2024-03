Des Tunisiens empêchés d’entrer en Libye

Les travailleurs et commerçants tunisiens auraient été empêchés par les autorités libyennes d’entrer sur le territoire libyen, depuis deux jours, et cela malgré le respect des conditions légales. C’est ce qu’a indiqué, mercredi 13 mars 2024, le président de l'Observatoire tunisien pour les droits de l'Homme, Mostafa Abdelkebir, dans un post Facebook.

Ce dernier a indiqué avoir exprimé son étonnement et ses réticences au côté libyen face à ces mesures. Et de noter qu’au cours du mois dernier, les Tunisiens avaient été pris de court par l’imposition de taxations par les autorités libyennes, chose qui a provoqué tension et colère des commerçants et des voyageurs.

M. Abdelkebir a appelé à abandonner ces mesures unilatérales et à la nécessité d’appliquer les accords bilatéraux et à travailler avec le principe de réciprocité. Il a demandé aux autorités tunisiennes de bouger rapidement afin de trouver des solutions aux problèmes avec les parties libyennes. Il a recommandé de tenir rapidement une réunion des commissions mixtes de sécurité, au profit des voyageurs tunisiens, entrant sur le territoire libyen.

Mostafa Abdelkebir a souligné la nécessité de respecter les droits des voyageurs, notamment la liberté de circulation des Tunisiens et des Libyens, et la nécessité de parvenir rapidement à des solutions garantissant ces droits des voyageurs.

I.N.