Produits de base : lorsque le ministère du Commerce et le gouvernorat de Tunis jouent au « Juste Prix »

La question des prix de vente des produits de base fait continuellement l’objet de débats et de critiques entre réalités et versions officielles véhiculées par les institutions étatiques. On a eu l’habitude depuis des années d’avoir droit à des déclarations et à des communiqués évoquant un prix de vente sans aucun lien avec notre réalité.

La chose la plus impressionnante était la synchronisation et la concordance de ces récits quel que soit l’organe de l’exécutif s’exprimant à propos de ce sujet. Néanmoins, nous avons été surpris de découvrir, mercredi 13 mars 2024, que cette ère prenait fin. Le gouvernorat de Tunis a décidé de publier une liste des prix de vente des produits de base qui ne concordait pas avec celle publiée par le ministère du Commerce par le biais de l’application « Code On Line ».

En effet, plusieurs prix publiés par le gouvernorat ne concordent pas avec ceux partagés sur cette application. Pour certains produits, la différence est légèrement constatable, voire négligeable. Mais, pour d’autres, on parle d’un écart conséquent.

Ainsi d’après la publication du gouvernorat de Tunis, le kilo de viande de bovin sans os se vendrait à seulement 31 dinars le kilo, alors que l’application « Code On Line » affiche un prix de vente compris entre 38 et quarante dinars pour la même unité. Notons qu’en consultant quelques catalogues en ligne de la grande distribution le prix des ventes est au moins à 32,9 dinars.

Pour ce qui est de la viande d’agneau local, le kilo est, selon le gouvernorat de Tunis, vendu à seulement 32,8 dinars le kilo. « Code On Line », de son côté, a indiqué que le prix de vente est compris entre quarante et 42 dinars le kilo.

Concernant les prix des fruits et légumes, voici quelques exemples des écarts affichés par les deux sources :

- Le kilo de fraises à 6,5 dinars sur « Code On Line » contre un prix variant de 7,5 dinars à 8,75 dinars selon le gouvernorat de Tunis.

- Le kilo d’orange maltais à un prix fixe de 0,98 dinar sur « Code On Line » contre un prix variant de 0,675 dinar à 1,3 dinar selon le gouvernorat de Tunis.

- La botte de persil se vendrait à 0,6 dinar sur « Code On Line » contre un prix variant de 1,3 dinar à 1,56 dinar selon le gouvernorat de Tunis.

- Le kilo d’oignon vert varie entre 0,98 dinar et 1,08 dinar sur « Code On Line » contre un prix variant de 1,3 dinar à 1,56 dinar selon le gouvernorat de Tunis.

- Le kilo de petit pois varie entre 3,5 dinars et 4,2 dinars sur « Code On Line » contre un prix variant de 1,463 dinar à 1,625 dinar selon le gouvernorat de Tunis.

- Le kilo de pomme de terre varie entre 1,4 dinar et 1,6 dinar sur « Code On Line » contre un prix variant de 1,3 dinar à 1,690 dinar selon le gouvernorat de Tunis.

