La vérité sur la propagation d'une maladie grave en Tunisie

La page « Mosaique News » a publié une alerte urgente depuis le 1er mars 2024, signalant la propagation d'une maladie grave en Tunisie. Selon le post, la maladie se propage rapidement :

« Alerte urgente une maladie grave et mortelle se propage rapidement et largement en Tunisie : le ministère de la Santé met en garde et révèle les causes et les moyens de prévention ». La publication a suscité un débat sur les réseaux sociaux et a soulevé les craintes de nombreux internautes qui ont exprimé un effroi face à l'apparition d'une nouvelle maladie et se sont interrogés sur la véracité de cette information.

Nous avons contacté la page qui a publié la publication et il est apparu que l’information concerne le cancer du côlon, la page faisant référence à un communiqué du ministère de la Santé sur la maladie. Nous avons interrogé le ministère de la Santé à propos de cette maladie et il est apparu que le ministère a organisé plusieurs événements dans le cadre du mois de mars pour sensibiliser et informer sur le cancer du côlon et du rectum. De son côté, la direction des soins de santé relevant du ministère de la Santé tunisien a indiqué, vendredi 1er mars 2024, que la Tunisie a enregistré 3788 nouveaux cas de cancer du côlon en 2023.

Dans un communiqué publié à l'occasion de la célébration du mois de mars bleu sous le slogan "Mois de mars bleu : mobilisons-nous contre le cancer du côlon", le ministère a souligné que l'incidence de cette maladie a commencé à augmenter de manière significative, confirmant que "le cancer du côlon est devenu d'une extrême gravité en raison du taux de mortalité élevé qui en découle en cas de non-diagnostic et de non-traitement précoces, où il occupe la quatrième place chez les hommes et la deuxième chez les femmes au niveau national en termes de prévalence", selon le communiqué.

Le ministère de la Santé a organisé le samedi 2 mars 2024, une manifestation sportive intitulée "Marche Bleue" qui s'est déroulée sur le parcours de santé à la Manouba. Cette initiative sportive visait à sensibiliser à cette maladie en prévenant les cas de cancer du côlon et du rectum et en réduisant le risque de contracter ces maladies.

Pour sa part, la direction régionale de la santé de Monastir, en collaboration avec l'hôpital universitaire Fatouma Bourguiba et en partenariat avec l'institut de formation continue des agents de santé de Monastir, a organisé jeudi 7 mars 2024, une soirée de formation sur : "Cancer du côlon et du rectum, aspects épidémiologiques, dépistage, diagnostic et traitement" à l'institut de formation continue des agents de santé de la région.

Ainsi, l’information sur la propagation du cancer du côlon en Tunisie est vraie, mais le titre choisi par la page est exagéré et alarmant, ce qui a suscité la peur parmi les internautes sachant que la maladie a toujours existé en Tunisie.

De plus, le ministère de la Santé n'a pas publié d'alerte urgente, mais a mené des campagnes de sensibilisation.

La maladie du Cancer dans le monde :

Selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer est l'une des principales causes de décès dans le monde, ayant emporté la vie de dix millions de personnes en 2020. Voici les types de cancer les plus courants en 2020 (en termes de nouveaux cas de cancer) :

Cancer du sein (2,26 millions de cas) ;

Cancer du poumon (2,21 millions de cas) ;

Cancer du côlon et du rectum (1,93 million de cas).

