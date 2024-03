Le lancement de la nouvelle baguette compensée au son entravé par des lenteurs administratives

La nouvelle baguette compensée au son n’est toujours pas vendue sur le marché et cela serait dû à un problème procédural administratif. C’est ce qu’a affirmé, mercredi 13 mars 2024, le président intérimaire de la Chambre syndicale nationale des boulangers (boulangeries classées), Yahia Moussa.

« C’était une belle expérience qui a permis de montrer les avantages de cette farine avec un pourcentage de son, riche en fibres, magnésium et composants sains », a-t-il indiqué dans une interview téléphonique accordée à Hatem Ben Amara dans l'émission Sbeh El Ward sur Jawhara FM. Il a fait référence à une minoterie qui a fait circuler ce genre de mélange farine-son (à cause d’un problème de tamis ou pour se préparer à ce nouveau produit, ndlr), et qui a permis à certains consommateurs de le découvrir et de le savourer. M. Moussa a noté dans ce cadre que ce pain est bon pour la santé et fait économiser du blé avec l’usage du son.

Interrogé par l’animateur sur la date de commercialisation de ce produit, le responsable a assuré : « Comme vous je me demande où est ce pain ? Les autorités (ministère du Commerce et Office des céréales) ne nous ont pas donné une date pour le démarrage de la fabrication de ce genre de pain et eux aussi attendent. Tout est prêt, notamment les textes de loi, on attend juste que le dossier soit soumis à un conseil ministériel pour adoption. C’est un problème procédural administratif : il faut une volonté forte et une démarche claire ! ».

