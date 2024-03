Kaïs Saïed, ramadan, Fitch Ratings… Les 5 infos du week-end

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 9 au 10 mars 2024.

Kaïs Saïed appelle à baisser les prix et à boycotter les spéculateurs

Le président de la République, Kaïs Saïed s’est rendu, dimanche 10 mars 2024, à la mosquée de la Zitouna à l’occasion du début du mois de ramadan où il a adressé un mot aux Tunisiens. Le président de la République a indiqué que le mois de ramadan ne se résume pas au jeûne, mais implique la droiture et l’honnêteté. Dans ce contexte, il a appelé les commerçants et les marchands à baisser les prix des produits et à éviter la spéculation et le monopole. Il a, également, appelé les citoyens à boycotter les spéculateurs.

Lundi 11 mars, 1er jour du ramadan en Tunisie

Le mufti de la République tunisienne, Hichem Ben Mahmoud a annoncé, dimanche 10 mars 2023, dans une allocution télévisée que le 1er jour du mois de ramadan cette année sera le lundi 11 mars. Le mufti a affirmé que la date de lundi a été annoncée afin que la communauté musulmane puisse observer le début du jeûne à la même date, l'Arabie Saoudite ayant annoncé le début du ramadan le 11 mars.

Conciliation pénale : Kaïs Saïed offre le repentir, mais à condition de rester sur le droit chemin

Le président de la République Kaïs Saïed s’est réuni vendredi 8 mars 2024 avec le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, les ministres de la Justice et des Finances, Leila Jaffel et Sihem Nemsia, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale fraîchement nommé, Fethi Zouhair Nouri, a annoncé Carthage dans un communiqué. La conciliation pénale était à l’ordre du jour, selon le communiqué de la présidence de la République publié dans la nuit de vendredi à samedi 9 mars 2024.

Fitch Ratings - Tunisie : les besoins de financement budgétaire dépasseront 16% du PIB en 2024-2025

Les banques tunisiennes seront en mesure de continuer à répondre aux besoins de financement croissants de l'État en 2024, a annoncé l’agence de notation Fitch Rating dans un communiqué publié récemment. Selon l’agence, la capacité du secteur bancaire à répondre aux besoins de financement intérieur de l'État en 2024 s’explique « par une croissance saine des dépôts (plus de 6 %) et une faible demande de crédit (…) ce qui suggère des conditions de liquidité adéquates ».

Décès d’un Tunisien au Canada : le ministère des Affaires étrangères réagit

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger a rendu public un communiqué, dimanche 10 mars 2024, pour revenir sur le douloureux incident survenu le 3 mars 2024 qui a entraîné la mort du citoyen tunisien Marwane Chouk lors d’une intervention armée menée par deux policiers canadiens dans la ville d'Oakville (la province de l'Ontario). Le ministère tient à préciser que ses services continuent de suivre de près cette question, en coordination avec ses deux missions diplomatique et consulaire au Canada, d'une part, et l'ambassade du Canada en Tunisie, d'autre part.