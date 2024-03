Kaïs Saïed appelle à baisser les prix et à boycotter les spéculateurs

Le président de la République, Kaïs Saïed s’est rendu, dimanche 10 mars 2024, à la mosquée de la Zitouna à l’occasion du début du mois de ramadan où il a adressé un mot aux Tunisiens.

Le président de la République a indiqué que le mois de ramadan ne se résume pas au jeûne, mais implique la droiture et l’honnêteté. Dans ce contexte, il a appelé les commerçants et les marchands à baisser les prix des produits et à éviter la spéculation et le monopole. Il a, également, appelé les citoyens à boycotter les spéculateurs.

Kaïs Saïed n’a pas manqué de rappeler, à la veille du mois de ramadan, la souffrance et le calvaire du peuple palestinien des suites de l’agression sioniste, priant pour que la Palestine puisse retrouver ses terres et installer son état.

S.H