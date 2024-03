Aux origines du ramadan

Imprimer

Le Ramadan est un mois saint dans la foi islamique, durant lequel les fidèles observent un jeûne quotidien du lever au coucher du soleil. C'est une période de spiritualité intense et de renforcement de la foi. Les origines du Ramadan remontent à l'année 610 de l'ère chrétienne, lorsque l'ange Gabriel a commencé à révéler les premiers versets du Coran au Prophète Mohammed.

L'histoire du Ramadan débute dans la grotte de Hira, près de La Mecque, en Arabie. C'est là que le Prophète Mohammed, à l'âge de quarante ans, se retirait régulièrement pour méditer et chercher la vérité. C'est au cours d'une de ces méditations, pendant le mois de Ramadan, que l'ange Gabriel est apparu au Prophète Mohammed et lui a révélé les premiers mots du Coran : "Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé" (Coran 96:1).

Cette rencontre a marqué le début de la mission prophétique de Mohammed et le début de la révélation du Coran, qui s'est étalée sur une période de vingt-trois ans. La nuit de cette première révélation, appelée Laylat al-Qadr, est considérée comme la nuit où le destin de chaque individu est déterminé pour l'année suivante. C'est une nuit de dévotion intense et de prière pour les croyants musulmans.

Le Ramadan, qui commence avec l'apparition de la nouvelle lune, est une occasion pour les musulmans de renforcer leur relation avec Dieu à travers le jeûne, la prière, la lecture du Coran et la charité envers les nécessiteux. Le jeûne pendant le Ramadan est considéré comme l'un des cinq piliers de l'islam, une pratique essentielle qui permet aux croyants de se purifier spirituellement, de développer la discipline et la maîtrise de soi, et de se rapprocher de Dieu.

Ainsi, le Ramadan est bien plus qu'une simple abstinence de nourriture et de boisson pendant la journée ; c'est un mois de réflexion profonde, de gratitude envers Dieu et de solidarité avec les plus démunis, marqué par la recherche de la paix intérieure et de la proximité divine.