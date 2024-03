SMU : signature d’un partenariat entre la MSB, la MedTech et l'IESEG

La South Mediterranean University a tenu, à la date du 6 mars 2024, une cérémonie dédiée à la signature d’un partenariat entre l’Institut d'Économie Scientifique et de Gestion (IESEG), grande école de commerce privée française de l'Université catholique de Lille et la MedTech, relevant de la South Mediterranean University (SMU).

Ainsi, ce programme vient renforcer la politique d’ouverture et d’échange et de transfert de savoir sur laquelle ne cesse la SMU de parier. Ceci lui a valu d’être choisi comme étant le partenaire exclusif de l’IESEG en Tunisie.

Ce nouveau partenariat permettra aux étudiants de la SMU, notamment de la MedTech, d’accéder à de nouvelles opportunités et d’avoir la possibilité de suivre des cours de master après l’obtention de leur diplôme. « Je suis ravie d’être en Tunisie… C’est toujours un plaisir d’être dans ce beau pays… Je suis là afin de célébrer un partenariat stratégique avec la SMU et la Medtech… Nous avons entamé cela il y a sept ans avec le programme de mobilité étudiante… Nous envoyons nos étudiants en Tunisie afin de découvrir la culture de ce pays et nous recevons des étudiants de la SMU à l’IESEG… Là, nous passons à un niveau supérieur de co-diplomation et à un parcours qui est co-construit ensemble », a déclaré à cette occasion Hanane El Kouari, responsable du développement du réseau Afrique.

Hanane El Kouari a indiqué que les étudiants de la SMU, notamment de la MedTech, ont désormais la possibilité de bénéficier du programme Grande École. Les étudiants à l’institut MSB de la SMU peuvent, après avoir complété trois années, finir les deux années de master à l’IESEG. Il s’agit d’après la responsable d’une sorte de passerelle entre les deux établissements. De plus, les étudiants de la MedTech, et des autres élèves de la MSB, ont la possibilité d'achever leur parcours d’ingénieur complet en Tunisie et continuer à l’IESEG dans le cadre d’un cursus business.

« Comme vous le savez, les entreprises sont très friandes des compétences transversales et des ingénieurs tournés vers le business… Nous avons pensé à vraiment venir couvrir ce besoin-là en créant ce parcours hybride », a poursuivi Hanane El Kouari. Elle a, également, précisé que les étudiants de la MSB avaient la possibilité de bénéficier d’autres programmes de troisième cycle dans le cadre d’un parcours professionnalisant. Ces programmes comportent treize spécialités dont l’analyse de big data, la négociation, la cybersécurité ou encore l’entrepreneuriat.

La signature du partenariat entre l’IESEG et la SMU a été officialisée par Hanane El Kouari, du côté de l’établissement français et par Tracy Olsen, directrice des programmes internationaux, du côté tunisien.

S.G