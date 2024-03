Al Joumhouri propose Issam Chebbi comme candidat à la présidentielle 2024

Le parti Al Joumhouri a décidé de proposer à son secrétaire général Issam Chebbi, détenu depuis le 25 février 2023 dans le cadre de l’affaire de complot contre la sûreté de l’État, de se porter candidat à l’élection présidentielle 2024. C’est ce qu’a annoncé, jeudi 7 mars 2024, le membre du parti politique Wissem Sghaier.

M. Sghaier a indiqué, dans une déclaration à Diwan Fm, que le bureau politique d’Al Joumhouri s’est réuni au cours du week-end dernier et a décidé de participer à l’élection présidentielle et de militer pour un environnement électoral concurrentiel entre les différents candidats, tout en appelant à la libération des détenus et à ce que l’Isie se tienne à équidistance de tous les candidats.

Le politicien a précisé que le parti a adressé une lettre à M. Chebbi en prison, via le comité de défense, pour lui demander son avis sur la question et qu'il attend sa réponse.

En outre, Al Joumhouri a promis de réagir positivement avec toutes les composantes politiques pour se mettre d’accord sur un candidat unique, surtout qu’il y a plusieurs initiatives allant dans ce sens et qui appellent à s’unir, comme celle de Ayachi Hammami.

I.N.

