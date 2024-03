Est-il vrai qu'Ennahdha a annoncé un candidat à la présidentielle ?

Le site web mosaiquenews.com a publié jeudi 7 mars 2024 une information annonçant la participation du mouvement Ennahdha à la prochaine élection présidentielle. Le site a partagé sur Facebook : "Urgent: Ennahdha annonce sa participation à la prochaine élection présidentielle et une surprise concernant le nom de son candidat pour gouverner la Tunisie". Cette information a suscité diverses réactions, allant de l'étonnement au doute quant à la véracité de l'information.

BN Check a vérifié l'information sur le site et, après examen de l'article, il s'est avéré que celui-ci parlait d'une déclaration du dirigeant et secrétaire général du mouvement Ennahdha, Ajmi Lourimi, confirmant qu'il n'y avait pas de candidat officiel du mouvement Ennahdha pour l'élection présidentielle. Le mouvement soutiendrait, en revanche, le candidat jugé le plus consensuel. L'article relate également les déclarations affirmant que le mouvement "travaille dans le cadre du Front national de salut".

BN Check a remarqué une différence entre le contenu de l'article et le post publié sur Facebook et le titre. Contrairement au titre, Ennahdha n'a pas annoncé sa participation à l'élection présidentielle ni son soutien à un candidat spécifique.

Dans un deuxième temps, BN Check a vérifié les déclarations du dirigeant du mouvement Ennahdha, Ajmi Lourimi, telles que relayées par le site. Nous avons trouvé les mêmes déclarations faites par le dirigeant du parti à la radio Diwan FM le 9 février 2024.

Le secrétaire général du mouvement Ennahdha, avait déclaré que le parti n'allait pas présenter de candidat partisan à l'élection présidentielle de 2024. Il a également précisé que la question de la participation aux élections était toujours en discussion, indiquant que le fait de ne pas présenter de candidat partisan était une preuve qu'Ennahdha ne cherchait pas à revenir au pouvoir autant que le parti travaillait pour le retour de la démocratie et l'organisation d'élections libres et transparentes en Tunisie, selon ses dires.

Il a ajouté lors d'une intervention sur le programme "Houna Tunis" de Diwan FM que "le Front de salut n'a pas encore discuté de la question de la participation ou non à l'élection présidentielle, ni de la présentation d'un candidat. Il a également indiqué que le Front organisera un séminaire sur l'élection présidentielle dimanche prochain".

Ajmi Lourimi a également souligné que "les dirigeants du Front de salut n'ont pas encore annoncé leur intention de se présenter à l'élection présidentielle, y compris son président Ahmed Néjib Chebbi".

Le titre de l'article adopté par le site est donc trompeur. Le site a publié un post erroné sur sa page Facebook, tandis que le contenu de l'article était correct et basé sur une déclaration du dirigeant du mouvement Ennahdha, Ajmi Lourimi.

R.A.