Nissan teste l’efficacité de sa transmission intégrale e-4orce

Imprimer

Au cœur de la beauté glacée de la Finlande, connue comme le pays des Mille Lacs, la technologie e-4orce de Nissan transforme ce paradis blanc en un terrain de jeu extraordinaire. La transmission intégrale sophistiquée e-4orce permet aux conducteurs d'affronter sans effort et en pleine confiance les conditions les plus difficiles.

Démontrant les capacités inégalées de cette technologie sur les terrains glacés, le X-Trail e-4orce e-Power et l'Ariya e-4orce 100% électrique se faufilent en douceur sur des parcours routiers et tout-terrains, y compris sur un lac gelé.

Pour les trajets du quotidien comme pour partir à l'aventure, la technologie e-4orce aide à libérer le plaisir de conduire. Et dans l'environnement exigeant de l'hiver finlandais, l'e-4orce s'adapte pour offrir des performances optimales sur la glace, la neige et les terrains les plus difficiles. L'efficacité exceptionnelle garantie par son système à double moteur permet aux conducteurs d'aborder les virages les plus glissants avec peu de correction de direction, rassurés par un freinage qui agit de façon spécifique sur chacune des quatre roues.

La transmission e-4orce de Nissan bénéficie d'une gestion spécifique du freinage régénératif destinée à minimiser le tangage de la voiture vers l'avant pour garantir que les utilisateurs se sentent en sécurité et en confiance, qu'ils affrontent la toundra gelée de l'Arctique ou qu'ils se rendent au travail le matin.

Dans le cas du X-Trail, le système e-4orce à double moteur électrique développe une puissance totale de 157 kW (213 ch), avec un moteur avant de 150 kW (couple de 330 Nm) et un moteur arrière de cent kW (couple de 195 Nm). Cela permet une vive accélération de zéro à cent km/h en sept secondes. Le système e-4orce réagit aux pertes d'adhérence des roues arrière 10.000 fois plus rapidement qu'un système mécanique à quatre roues motrices.

L'Ariya e-4orce offre une puissance totale de 225 kW (306 ch) avec un couple maxi de 600 Nm. Cela permet une puissante accélération de zéro à cent km/h en 5,7 secondes.

La technologie Nissan e-4orce utilise la batterie du véhicule pour alimenter le système à deux moteurs répartis sur chaque essieu et permettant un contrôle indépendant des roues. Les conducteurs suivent facilement la trajectoire voulue dans les virages avec une correction de direction minimale et le système leur évite d'avoir à compenser les réactions courantes telles que le sous-virage.

Avec la transmission intégrale e-4orce, le couple est réparti entre l'avant et arrière pour maximiser l'adhérence en fonction des conditions de la route et de la situation du véhicule, tandis que le freinage est contrôlé individuellement pour chacune des quatre roues. Grâce à ce contrôle précis du système bimoteur et aux capacités de vectorisation du couple de freinage, le véhicule maintient le bon cap, que la route soit mouillée, glissante avec des feuilles humides ou recouverte de neige, de glace ou de traces d'huile.

La clé de l'équilibre du véhicule sur la route réside dans la répartition optimisée de la puissance du système à double moteur, qui peut être ajustée en 1/10 000ème de seconde, considérablement plus rapidement qu'avec les transmissions intégrales mécaniques traditionnelles.

Le système e-4orce gère la répartition du freinage régénératif pour réduire le tangage ou la plongée vers l'avant afin d'offrir une sensation naturelle de confort. Le tangage est supprimé en contrôlant l'équilibre entre les essieux avant et arrière. Par ailleurs, la double motorisation du système permet un plus grand niveau de régénération d'énergie, optimisant ainsi l'efficience du véhicule.

Où que vous vous trouviez au volant cet hiver, vous pouvez affronter les éléments en toute sécurité, sachant que la technologie e-4orce est là pour vous sécuriser – comme l'a prouvé Nissan dans les magnifiques mais rudes paysages glacés de la campagne finlandaise.

D’après communiqué