Ramadan : Touiti annonce la baisse des prix de 87 produits vendus dans les grandes surfaces

Il y a aura une baisse des prix des plus importants produits de consommation dans la prochaine période. C’est ce qu’a annoncé, jeudi 7 mars 2024, le directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du Commerce, Houssem Eddine Touiti, lors d’une conférence de presse.

Ainsi, les prix de plusieurs produits agricoles ont été maîtrisés grâce à la disponibilité des produits mais aussi grâce aux mesures prises notamment au niveau des marchés de gros pour plafonner les prix. Il a rappelé, dans ce cadre, que le mois de ramadan débutera avec une inflation de 7,5% (contre 10,4% ramadan dernier). Et d’affirmer que le ministère du Commerce a mis en place un programme pour maîtriser l’inflation et baisser davantage les prix, notamment via une stratégie d’intervention pour la fixation de prix plafond pour certains produits libres (poisson, volaille, viande rouge, etc.).

En outre, le responsable a évoqué un programme de baisse de prix spontanée avec les grandes surfaces pour ramadan et qui va toucher un panier préliminaire de 87 produits différents (huiles végétales, conserves, Chamia, préparations alimentaires, dérivés de lait, produits ménagers et produits d'hygiène corporelle). Des baisses comprises entre 3% et 34%, a-t-il soutenu.

Une autre série de baisses est prévue et concernera d’autres produits, comme celle des prix des eaux minérales et qui sera comprises entre de 5% et 10%.

Houssem Eddine Touiti a assuré que « la situation générale sera confortable au niveau de l’approvisionnement et il y aura des stocks de régulation pour soutenir l’offre, afin que le citoyen s’approvisionne facilement et en termes de disponibilité de produits, de l’accessibilité et en termes de prix et de pouvoir d’achat ». Cela dit, les cadres du ministère présent à cette conférence, ont appelé les Tunisiens à ne pas céder à la frénésie de consommation, vu que tout sera disponible en quantités suffisantes, selon leurs dires.

I.N.