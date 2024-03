L'histoire du zoo du belvédère

Les travaux d'aménagement et de plantation du parc du Belvédère à Tunis ont débuté en 1892, sous la direction de Joseph de Lafocarde, architecte-paysagiste et jardinier en chef de la ville de Paris. Ces travaux ont été achevés en 1897, mais le parc n'a ouvert ses portes aux promeneurs qu'en 1910, date officielle de son inauguration.

Le parc du Belvédère, le plus grand de la ville de Tunis, s'étend sur une superficie d'environ 110 hectares et est une véritable oasis de fraîcheur dans la capitale.

Au fil des années, le parc a évolué pour inclure diverses attractions telles qu'un casino de style néo-mauresque inauguré en 1901, un café andalou, un lac artificiel peuplé de canards, des routes carrossables pour échapper aux embouteillages, et un zoo aménagé entre 1963 et 1969 par des architectes paysagistes allemands.

Ce zoo abrite environ 150 espèces d'animaux africains sur treize hectares et attire plus d'un million de visiteurs chaque année.

Le Zoo de Belvédère est l'un des plus anciens zoos d'Afrique.

À ses débuts, le Zoo de Belvédère était principalement un lieu de divertissement pour les résidents européens de Tunis, offrant un espace pour admirer une variété d'animaux exotiques. Il comprenait à l'origine une collection relativement modeste d'espèces locales et importées, comprenant des lions, des singes, des éléphants, des girafes et des antilopes.

Au fil des ans, le zoo a connu des périodes de prospérité et de déclin, reflétant les changements politiques, sociaux et économiques en Tunisie. Il a été agrandi et rénové à plusieurs reprises, avec l'ajout de nouvelles installations et d'espaces de vie pour les animaux.

Cependant, le zoo a également fait face à des défis, notamment des problèmes de financement, de gestion et de bien-être animal. Au fil du temps, certaines personnes ont critiqué les conditions de vie des animaux et les pratiques de gestion du zoo.

Malgré ces défis, le Zoo de Belvédère est resté une attraction populaire pour les habitants et les visiteurs de Tunis. Il a continué à jouer un rôle important dans l'éducation du public sur la faune et la conservation de la biodiversité.

Au début du XXIe siècle, le zoo a fait l'objet d'efforts de modernisation et de rénovation pour améliorer les conditions de vie des animaux et offrir une expérience plus enrichissante aux visiteurs. Des initiatives de conservation et d'éducation ont également été mises en place pour sensibiliser le public à la protection de la nature et à la préservation des espèces menacées.

Aujourd'hui, des travaux de réhabilitation ont, rappelons-le, été engagés dans le parc, au zoo notamment.

Mariem Dkhil, vétérinaire et vice-directrice du Parc Zoologique du Belvédère est intervenue ce matin sur Mosaïque FM, pour expliquer que le parc compte actuellement cent espèces d’animaux, précisant que d’autres espèces y ont récemment été introduites.