Bataille de Ben Guerdane : Mustapha Abdelkebir dénonce des festivités folkloriques

Le président de l’Observatoire des droits de l’Homme, Mustapha Abdelkebir, a dénoncé, jeudi 7 mars 2024, des festivités folkloriques et une organisation anarchique à l’occasion de la commémoration de la bataille de Ben Guerdane.

Une délégation composée du ministre de la Défense et de son homologue de l’Intérieur s’est déplacée aujourd’hui’hui à Ben Guerdane où elle devrait visiter les sépultures des martyrs, y déposer des fleurs et réciter la Fatiha.

Dans une intervention téléphonique dans la matinale de Jawhara FM, Mustapha Abdelkebir a déploré le déroulement de cette commémoration alors que la situation économique de la ville est des plus déplorables et les infrastructures délabrées.

Il a, par la même occasion, appelé à ce que le 7 mars soit décrété journée nationale en hommage aux victimes de l’opération terroriste qui a ébranlé la ville le 7 mars 2016.

L'Observatoire tunisien des droits de l'Homme a, notons-le, publié, mercredi un communiqué appelant à la commémoration, en bonne et due forme, de la bataille de Ben Guerdane et à accélérer le processus juridique pour lever le voile sur les circonstances des évènements.

Le 7 mars 2016 à l’aube, une cinquantaine de terroristes, divisés en groupes et lourdement armés, attaquent simultanément une caserne de l'armée, un poste de police et le quartier général de la garde nationale à Ben Guerdène. Deux responsables sécuritaires sont en même temps assassinés chez eux.

L’opération terroriste, fulgurante et très organisée, a été perpétrée par un groupe infiltré de Libye. Il s’agit d’une première en Tunisie, une attaque insurrectionnelle et « sans précédent » visant à prendre le contrôle de la ville et de la proclamer province islamique.

Très vite encerclée par les forces sécuritaires, Ben Guerdène a été durant plus de deux jours le théâtre d’une bataille sanglante qui aura fait 18 morts entre civils et membres des forces armées. Neuf autres personnes ont été blessées lors de cette attaque qui a permis de neutraliser 35 terroristes et d'en arrêter sept.

N.J