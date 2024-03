Réouverture prochaine du zoo du Belvédère

La municipalité de Tunis a annoncé, hier mercredi 6 mars 2024, la réouverture du parc du Belvédère. Des travaux de réhabilitation ont, rappelons-le, été engagés dans le parc, au zoo notamment.

Mariem Dkhil, vétérinaire et vice-directrice du Parc Zoologique du Belvédère est intervenue ce matin sur Mosaïque FM, pour expliquer que le parc compte actuellement cent espèces d’animaux, précisant que d’autres espèces y ont récemment été introduites.

Elle a souligné que le zoo n’accueille que les animaux pour lesquels un espace convenable est disponible, d’où l’absence de certaines espèces de grands animaux par exemple.

On notera que les zoos sont de plus en plus l’objet de critiques, les associations de défense des animaux dénoncent une « maltraitance » et l’exploitation des animaux à des fins commerciales. Elles soulignent qu’un animal n’est pas fait pour vivre en captivité et être placé en cage pour amuser le public.

M.B.Z